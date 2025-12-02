U Bačkoj Palanci izbio je požar u kojem je izgoreo jedan automobil, a dva su oštećena.
GORELI AUTOMOBILI U BAČKOJ PALANCI U GLUVO DOBA NOĆI: Prvo planuo jedan, a onda je vatra počela da se širi (VIDEO)
Vatra je zahvatila vozilo parkirano u neposrednoj blizini objekta, a plamen se zatim proširio i na susedne automobile
Naime, noćas, oko 00.30 časova, u dvorištu stambene zgrade u ulici Kralja Petra I broj 19 izbio je požar u kom je jedan automobil potpuno izgoreo, dok su još dva vozila na obližnjem parkingu delimično oštećena.
Vatra je zahvatila vozilo parkirano u neposrednoj blizini objekta, a plamen se zatim proširio i na susedne automobile. Na lice mesta brzo su izašli vatrogasci koji su lokalizovali požar i sprečili njegovo širenje.
Kurir.rs/BAP vesti
