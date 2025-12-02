Slušaj vest

Vatra je zahvatila vozilo parkirano u neposrednoj blizini objekta, a plamen se zatim proširio i na susedne automobile

Naime, noćas, oko 00.30 časova, u dvorištu stambene zgrade u ulici Kralja Petra I broj 19 izbio je požar u kom je jedan automobil potpuno izgoreo, dok su još dva vozila na obližnjem parkingu delimično oštećena.