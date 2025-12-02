Slušaj vest

Vatra je zahvatila vozilo parkirano u neposrednoj blizini objekta, a plamen se zatim proširio i na susedne automobile

Naime, noćas, oko 00.30 časova, u dvorištu stambene zgrade u ulici Kralja Petra I broj 19 izbio je požar u kom je jedan automobil potpuno izgoreo, dok su još dva vozila na obližnjem parkingu delimično oštećena.

Vatra je zahvatila vozilo parkirano u neposrednoj blizini objekta, a plamen se zatim proširio i na susedne automobile. Na lice mesta brzo su izašli vatrogasci koji su lokalizovali požar i sprečili njegovo širenje.

 Kurir.rs/BAP vesti

Ne propustiteSrbijaEKSPLODIRAO GASNI PRIKLJUČAJK U KRAGUJEVCU, PA PLANUO POŽAR U ZGRADI Vatrogasci brzom intervencijom obuzdali buktinju
whatsapp-image-20240817-at-8.41.04-pm-3.jpg
HronikaBRAT I SESTRA NA OPTUŽENIČKOJ KLUPI ZBOG POŽARA U DOMU ZA STARE U VOJKI! Vlasnici bez licence ugrozili sigurnost korisnika, dve žene izgorele!
GetOriginalImageById copy.jpg
HronikaPLANUO KROV ZGRADE U CENTRU NOVOG SADA Pet vatrogasnih vozila bilo na terenu, buktinja pretila da se proširi (FOTO)
whatsapp-image-20240817-at-8.41.04-pm-4.jpg
HronikaOVO JE UHAPŠENA VLASNICA HRANITELJSKE KUĆE IZ ZAJEČARA?! Komšije otkrile detalje požara u kom je jedna osoba nastradala, a dve su povređene! (foto)
Milena Aksić, požar, Zaječar
SrbijaGORI FARMA KOD BEČEJA: Krov je potpuno izgoreo i urušio se, vatrogasci u borbi sa vatrom (FOTO)
vatrogasci