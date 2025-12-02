Slušaj vest

Suđenje za dvostruko ubistvo u Futogu za koje su okrivljeni Nemanja Lazarević (25), Ognjen Radić (23), Branko Grmuša (28) i Dušan Drača (26), juče je nastavljeno u novosadskom Višem sudu, a u svojstvu svedoka iskaz je dao S. T. koji je rekao da nema neposrednih saznanja o kritičnom događaju.

Kako prenosi novosadski Dnevnik, on je izjavio da nije poznavao navijače Nikolu Šumara (19) i Miloša Mamulu (20), koji su lišeni života u noći između 24. i 25. avgusta 2023. godine u Futogu, ali da je čuo da su ga oni napali mačetom 4. novembra 2022. godine.

Nisam mogao da hodam 6 meseci

- Ja sam bez razloga napadnut mačetom i nisam mogao da hodam šest meseci. Nakanadno sam čuo da se priča da su u pitanju Mamula i Šumar, a osim njih bilo je još lica koja su me tada napala. Ja zbog toga nikada nisam bio u tužilaštvu, a policiji nisam naveo njihova imena - rekao je ovaj svedok i dodao da nije lično poznavao Mamulu i Šumara kao ni okrivljene. On je napomenuo da je još jednom bio napadnut u Futogu i da je tada video Mamulu, koji je izašao iz kola, ali da je uspeo da pobegne.

Na pitanje javnog tužioca Dragana Crnomarkovića da li je tada prijavio ko ga je napao, svedok je naglasio da nikada policiji nije imenom i prezimenom prijavio ko ga je napao.

- U drugom događaju ja sam opisao auto, "opel astru". Svedok koji je bio pored mene je zapamtilo tablice, a policija je sačinila zapisnik - pojasnio je ovaj svedok.

Sudski postupak za ubistvo Nikole Šumara (19) i Miloša Mamule (20) iz Futoga počeo je krajem januara u novosadskom Višem sudu, kada su na optuženičku klupu sela četvorica mladića. Oni se terete za krivično delo teškog ubistva u saizvršilaštvu, a okrivljeni Lazarević i za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija.

Sačekuša

Kako se navodi u optužnici, okrivljeni su, krećući se putničkim vozilom marke "audi", kojim je upravljao Grmuša, usporavajući vožnju, onemogućili Miloša Mamulu, koji je bio za volanom "opela", da ih zaobiđe. Kada je Mamula zaustavio kola uz ivicu kolovoza u Fruškogorskoj ulici, naspram kućnog broja 7, četvorica okrivljenih su izašli iz vozila i prišli "opelu", nakon čega su započeli verbalnu raspravu.

Okrivljeni Lazarević je, kako se dalje navodi u optužnici, iz torbice koja mu je visila oko vrata izvadio pištolj, za koji nije imao dozvolu, i ispalio hitac u Mamulu, a potom i u Šumara, koji se nalazio u blizini pešačkog mosta, naspram kućnog broja 9, te potom još jedan hitac u predelu leve natkolenice oštećenog Miloša Mamule, koji je usled povreda preminuo 25. avgusta u Kliničkom centru Vojvodina. Nikola Šumar je, usled zadobijenih povreda, preminuo na licu mesta.