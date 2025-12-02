U požaru koji je sinoć izbio u podrumu kuće u Mariborskoj ulici, nema povređenih, rečeno nam je u policiji u Nišu.
PLANULO U PODRUMU KUĆE: Vatrogasci brzo sprečili požar u Nišu, nema povređenih
Brza intervencija vatrogasaca uticala je da se vatra ne rasplamsa na ostatak kuće, ali i ostale stambene objekte u blizini.
- Požar nam je prijavljen oko 19,30 sati u podrumskoj prostoriji. Intervenisalo je šest policajaca sa dva vozila koji su ugasili požar neki miut nakon 20 sati- rečeno nam je u policiji.
Za stanare ove ulice je situacija bila dramatična jer su se bojali širenja vatrene stihije, ali je srećom to sprečeno. Za sada se utvrđuje uzrok požara.
