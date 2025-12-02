Slušaj vest

Brza intervencija vatrogasaca uticala je da se vatra ne rasplamsa na ostatak kuće, ali i ostale stambene objekte u blizini.

- Požar nam je prijavljen oko 19,30 sati u podrumskoj prostoriji. Intervenisalo je šest policajaca sa dva vozila koji su ugasili požar neki miut nakon 20 sati- rečeno nam je u policiji.

Za stanare ove ulice je situacija bila dramatična jer su se bojali širenja vatrene stihije, ali je srećom to sprečeno. Za sada se utvrđuje uzrok požara.

Kurir.rs/Foto: Ilustracija

