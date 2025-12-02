Slušaj vest

- U našoj porodici se dogodila ogromna tragedija, izgubili smo sina maloletnika bukvalno mesec dana pred punoletstvo kada je trebalo da bude veselje. On je krenuo na posao, čekao je autobus, a sutradan smo ga dočekali u sanduku. Tačna brzina vozila još se utvrđuje na sudu, oni su ga udarili, a potom negirali da se moj sin nalazio na autobuskoj stanici...

Ovo su bolne reči neutešnog Miroslava Đorđevića, ocatinejdžera Mateje Đorđevića (17) koji je nastradao 8. oktobrau teškojsaobraćajnoj nesrećina putu Crniće-Rašanac kod sela Crljenac kodPetrovca na Mlavi. Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je N. S. (23) upravljajući vozilom marke BMW preticao kolonu vozila i sudario se sa B. M. (83), vozačem "citroena C4". Usled sudara BMW je udario tinejdžera, koji je stajao na autobuskoj stanici. Maloletnik je od zadobijenih povreda preminuo na mestu.

Otac navodi da je mladić iz prvog automobila i dalje u pritvoru, dok je vozač drugog vozila pušten i da to iritira porodicu koja je doživela tragediju, pa njihov advokat ispituje detalje ove odluke.

- Mladić je uhapšen i u pritvoru je, dok je deda bio 48 sati u pritvoru i ne znam zbog čega je pušten, ali će moj advokat to da proveri i da ga vrati tamo gde mu je mesto. Mateja je poginuo u 11 i 10 časova, pa se završavao uviđaj ta dva automobila koja su načinila saobraćajnu nesreću, a sve je trajalo svega pola sata. Ostali su otac i brat od dečka koji je uhapšen, koji je ubio mog sina, a vozio je BMW, a njima su se priključili i neki drugovi. Policija je zahtevala od šlep službe da se nađe četvrti točak od BMW. Oni su tražili i nikako nisu mogli da ga nađu, a posle dva dana smo moj brat i ja našli taj točak kilometar od nesreće - otkriva Miroslav Đorđević.

Telo pronašli sakriveno u grmlju

Njegovo telo, učesnici nesreće, pokušali su da sakriju u šipražju.

- Međutim, dok su oni tražili točak, pronašli su telu sakriveno u grmlju. Javni tužilac mi je rekao da je izdat nalog za utvrđivanje da li je telo pomerano sa lica mesta jer je nemoguće da je od mesta udarca telo nađeno 100 metara dalje i to baš sakriveno u žbunu. Nama se život promenio iz korena, sve to košta, on je zarađivao za svoju porodicu i vodio je računa o porodici. On je ulagao u kuću, svakakve planove je imao. Hteli smo da mu kupimo auto za punoletstvo, ali sve nam je to propalo. Borim se svakog dana jer pijem terapiju koja je izuzetno jaka i ona me isključi iz dnevnih briga i obaveza jer ne mogu da prebolim ovo što se desilo - rekao je neutešni otac.

