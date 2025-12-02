Slušaj vest

Brajan Volš koji je optužen da je 1. januara 2023. ubio suprugu, Beograđanku Anu Volš čiji je nestanak kompanija, u kojoj je radila, prijavila tri dana kasnije, izjavio je da nije ranije prijavio da se njegovoj ženi izgubio svaki trag jer su mu "svi govorili da se smiri". U sudnici je juče, tokom prvog dana suđenja, pušteno nekoliko sati snimljenih razgovora policajaca koji su posle prijave danima dolazili u porodičnu kuću Volšovih u Kohasetu, tragajući za Anom.

- Volim svoju ženu, ova porodica ne funkcioniše bez nje - rekao je Volš istražiteljima 5. januara 2023, dan pošto su njeni poslodavci iz Vašingtona prijavili policiji njen nestanak. Policija je, nekoliko dana dolazila u kuću i obavljala razgovore sa Volšom, koji su juče pušteni u sudnici.

Podsetimo, Beograđanka je poslednji put živa viđenja tokom dočeka Nove godine sa prijateljem u njihovoj kući. Istražitelji sumnjaju da je narednog dana Volš ubio suprugu, potom raspračao njeno telo i bacio u nekoliko kontejnera za reciklažu.

Brajan Volš u sudnici Foto: Prinstceen

Njen nestanak prijavljen je tek 4. januara te godine, a na audio-snimcima koje je policija načinila istog dana, kada je došla u njihovu porodičnu kuću, Volš je prema navodima medija, "zvučao mirno i opušteno, odgovarao na pitanja i povremeno se čak šalio sa istražiteljima".

Na snimku od naradnog dana, kako opisuju, Volšov ton je potpuno drugačiji nego na prvom snimku razgovra.

- Zaista moramo da saznamo šta ste radili toga dana - čuje se, kako prenose američki mediji, policajac koji ispituje Volša.

- Napravio sam doručak za svoju decu i igrao se sa njima pre nego što sam izašao da obavim neke poslove. Otišao sam da vidim majku, a zatim u prodavnicu, dok je dadilja čuvala decu - odgovorio je Volš i ispričao da se nakon toga vratio kući, jer je morao da se pridržava strogih pravila, pošto je u to vreme bio u kućnom pritvoru zbog prevare. Dok je odgovarao, kako navode, čuje se da muca i pravi duge pauze.

U drugom razgovoru snimljenom istog dana, Volš je pokušao da objasni istražitelju zbog čega nestanak supruge nije prijavio istog dana.

- Svi su mi govorili da se smirim - čuje se na snimku.

Ana Volš Foto: STEPHEN SHERMAN / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

On je pokušao toga dana da istražiteljima objasni da je 1. januara skoro odlučio da pozove poslodavca njegove supruge u Vašingtonu, pošto je u to vreme tvrdio da je ona ujutru hitno morala da otputuje na posao. U snimljenom razgovoru rekao je da je to učinio ipak tek dva dana kasnije, jer se njegova supruga ljutila kada je nedelju dana ranije, na katolički Božić zvao kompaniju, pošto je kasnila sa dolaskom iz Vašingtona u Kohaset.

- Tada mi je rekla "nemoj da me sramotiš na poslu". Nisam pozvao lokalnu policiju, hteo sam to da uradim ali mi je šef obezbeđenja kompanije u kojoj radi moja supruga rekao da će on to učiniti pošto je ranije bio pripadnik tajne službe i ima dobre kontakte - pokušao je u vreme dok je policija tragala za njegovom ženom da napravi sebi alibi.

Pokušavaju da zavaraju tragove, tada je u razgovoru rekao da iz istih razloga, da se Ana ne bi naljutila i uznemirila nije o njenom nestanku obavestio ni porodicu i prijatelje.

Istražitelji su u danima potrage za Anom Volš, njenog supruga pitali i da li je imala ljubavnu aferu, ali je on tada tvrdio da nije imala drugog muškarca u Vašingotnu i da je "nosila venčani prsten". Međutim, interesantno je da se na snimku čuje da je među kolegama sa kojima se družila pomenuo i ime njenog kolege Vilijama Fastova za kog su istražitelji kasnije utvrdili da je bio ljubavnik njegove supruge. Kako prenose mediji, očekuje se da i Fastov svedoči tokom suđenja.

U uvodnim rečima, koje su juče na početku suđenja izneli tužioci oni su naveli da je otkriveno da je mobilni telefon koji je pripadao Brajanu Volšu pretraživao Fastovo ime nekoliko dana ranije, 25. decembra 2022. godine.

Međutim, pokušavajući da skrene istragu u danima potrage za Anom, Brajan Volš je rekao istražiteljima da su joj kolege supruge rekle da je dane provodila tako što je "dugo radila, samo večerala i otišla u krevet".

Pokušavajući da predstavi njihov brak kao savaršen, u razgovorima je tvrdio da je njihov jedini problem "to što malo vremena provode zajedno".

Istražitelje je tada pokušao da obmane i pričom da se seća da je Ana kobnog jutra dobila hitan poziv sa posla, da je poljubila sina i sela u automobil koji je vozio do aerodroma. Ipak, na početku jučerašnjeg suđenja odbrana je iznela šok tvrdnje - da je suprugu zatekao mrtvu u krevetu kada je legao pored nje 1. januara i da je "izgubio jer nije znao šta da radi".

Brajan Volš ranije je priznao i da je obmanjivao policiju tokom potrage za suprugom, ali i da je preneo njeno telo, koje nikada nije pronađeno. Od prvog dana, međutim, tvrdi da nije ubio suprugu.