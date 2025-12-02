UHAPŠEN BAHATI VOZAČ BMW, OSUMNJIČEN DA JE IZAZVAO SUDAR U NOVOM SADU: Taksista vozio tri devojke, pa nastradao, povređena i dva momka iz BMW!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Saduuhapsili su A. S. (25) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
Kako su saopštili iz Policijske uprave Novi Sad, on se tereti da je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je, sinoć, u Jevrejskoj ulici, jedna osoba poginula, tri su teško, a jedna je lakše povređena. A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.
Kako Kurir saznaje, u taksi vozilu nalazile su se tri devojke i taksita. Nažalost od zadobijenih povreda u saobraćajnoj nesreći taksista je preminuo, a jedna od devojaka, putnica, je zadobila teške telesne povrede i nalazi se u životnoj opasnosti. S druge strane u vozilu marke BMW bili su sada uhapšeni vozač A. S. i njegova dva prijatelja koji su takođe, zadobili povrede.
Univerzitetski klinički centar Vojvodine oglasio se saopštenjem u kom su naveli da je primljeno šestoro pacijenata nakon nesreće.
- U toku dana 01.12.2025. godine u Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) primljeno je ukupno šest pacijenata koji su sanitetskim vozilima Službe hitne medicinske pomoći dovezeni sa teškim telesnim povredama zadobijenim u saobraćajnom traumatizmu.
Po prijemu u Urgentni centar UKCV, svim pacijentima je odmah ukazana neophodna urgentna medicinska pomoć, obavljena kompletna dijagnostika i izvršena hirurška obrada povreda.
Uprkos svim merama reanimacije, jedan pacijent muškog pola (1972. godište) podlegao je povredama.
Dve pacijentkinje (2000. godište) primljene su na dalje lečenje – jedna na Odeljenje urgentne hirurgije, a druga na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Obe su svesne, orijentisane i hemodinamski stabilne.
Jedna pacijentkinja (2001. godište) je teškog opšteg stanja sa politraumatskim povredama hospitalizovana je nakon operativnog lečenja na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola.
Dva pacijenta muškog pola (1999. i 2006. godište) sa kontuzionim i drugim telesnim povredama, nakon kompletne dijagnostike i ukazane medicinske pomoći, otpuštena su u stabilnom stanju na kućno lečenje.
UKCV nastavlja da prati zdravstveno stanje hospitalizovanih pacijenata i pruža sve neophodne mere lečenja - stoji u saopštenju.