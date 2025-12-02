Univerzitetski klinički centar Vojvodine oglasio se saopštenjem u kom su naveli da je primljeno šestoro pacijenata nakon nesreće.

- U toku dana 01.12.2025. godine u Univerzitetski klinički centar Vojvodine (UKCV) primljeno je ukupno šest pacijenata koji su sanitetskim vozilima Službe hitne medicinske pomoći dovezeni sa teškim telesnim povredama zadobijenim u saobraćajnom traumatizmu.

Po prijemu u Urgentni centar UKCV, svim pacijentima je odmah ukazana neophodna urgentna medicinska pomoć, obavljena kompletna dijagnostika i izvršena hirurška obrada povreda.

Uprkos svim merama reanimacije, jedan pacijent muškog pola (1972. godište) podlegao je povredama.

Dve pacijentkinje (2000. godište) primljene su na dalje lečenje – jedna na Odeljenje urgentne hirurgije, a druga na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Obe su svesne, orijentisane i hemodinamski stabilne.

Jedna pacijentkinja (2001. godište) je teškog opšteg stanja sa politraumatskim povredama hospitalizovana je nakon operativnog lečenja na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola.

Dva pacijenta muškog pola (1999. i 2006. godište) sa kontuzionim i drugim telesnim povredama, nakon kompletne dijagnostike i ukazane medicinske pomoći, otpuštena su u stabilnom stanju na kućno lečenje.

UKCV nastavlja da prati zdravstveno stanje hospitalizovanih pacijenata i pruža sve neophodne mere lečenja - stoji u saopštenju.