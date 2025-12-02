Slušaj vest

U samom centru Novog Pazara danas oko 11:30 časova izbio požar koji je u potpunosti zahvatio kuću porodice Čaravac i zanatske radnje porodice Šabanović.

Prema informacijama sa terena, požar je izbio iznenada, a vatrena stihija proširila se ogromnom brzinom, zahvativši celu kuću za svega nekoliko minuta. Na licu mesta ubrzo su se okupili vatrogasci, ali i brojni građani koji su pokušavali pomoći u gašenju vatre i spasavanju imovine.

"Ovo nije prvi put da se ova kuća zapalila. I ranije je gorelo, pa je vatra tada uspešno ugašena pre većih posledica. Ovaj put, nažalost, plamen je progutao sve", kaže jedan od očevidaca.

Na snimcima sa lica mesta vidi se kako vatrogasci i građani zajedno pokušavaju da obuzdaju vatru, dok se gust dim nadvija nad čitavim kvartom. Strahovalo se da bi požar mogao zahvatiti i susedne objekte, s obzirom na gust raspored kuća i radnji u ovom delu grada.

Nema povrijeđenih, ali materijalna šteta je ogromna. Stanari susednih objekata evakuisani su iz predostrožnosti, a policija je blokirala prilaze kako bi se omogućilo nesmetano delovanje vatrogasnih ekipa. Uzrok požara još nije poznat, a istraga je u toku.

Meštani se nadaju da će porodica Čaravac, uprkos ogromnom gubitku, uz pomoć sugrađana i institucija uspeti ponovo da stane na noge. Porodica Šabanović godinama je bila prepoznatljiva po svom familijarnom poslu – popravci motora i motocikala – a njihova radionica bila je simbol zanatske tradicije u gradskom jezgru.