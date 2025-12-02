Slušaj vest

Vladimir Popović (43) zvani Vlada Pop brutalno je likvidiran pre sedam godina u jednom beogradskom kafiću dok je sedeo za stolom.

Mafijaško ubistvo, podsetimo, dogodilo se 1. decembra 2018. godine oko 22 sata u lokalu u Ulici vojvode Šupljikca na Crvenom krstu u Beogradu nakon što je maskirani napadač prišao stolu i izrešetao žrtvu. Poznavaoci prilika godinama su nagađali ko stoji iza likvidacije, a tek nešto pre više od mesec dana uhapšeni su saradnici vračarskog klana na čijem čelu je Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara, a detaljnije o tome možete pročitati klikom na link.

Rafalna paljba

- Kobne večeri Popović je sedeo u kafiću sa prijateljem, Milošem Nilovićem Runjom koji je u trenutku likvidacije otišao do toaleta. Za to vreme, maskirani napadač sa crvenom kesom u ruci izašao je iz besnog "audija" i ušao u lokal. Hladnokrvno je prišao stolu za kojim je sedeo Popović i iz kese izvado hekler i počeo da puca u pravcu mete - podseća naš sagovornik i dodaje da je jedan hitac ranio gosta.

- Ubrzo je nastupilo opsadno stanje nakon prvih hitaca, jer gosti lokala nisu znali šta ih je snašlo, ni gde da beže. Napadač je nakon pucnjave krenuo ka izlazu, ali je Popović onako krvav i ošamućen uspeo da ustane. Želeo je da se obračuna sa svojim napadačem, ali ga je, navodno, na pragu lokala overio vozač iz "audija".

Vladimir Popović Pop Foto: Marina Lopičić

Kako je Kurir tada pisao, Popović je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, a njegove ubice pobegle su u "audiju".