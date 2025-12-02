Slušaj vest

Tokom noći, pripadnici Interventne jedinice u Novom Pazaru sproveli su pojačanu kontrolu na više lokacija u gradu, tokom koje su pronađeni pištolj, narkotici i više komada hladnog oružja.

- U akciji je zaplenjen pištolj marke Bereta, određena količina materije za koju se sumnja da je marihuana, kao i više noževa. Prema informacijama, među privedenim licima je i osoba koja je bila tražena po poternici - potvrđeno je za RINU u novopazarskoj policiji.

Svi pronađeni predmeti su oduzeti, a lica kod kojih su otkriveni sprovedena su na dalju policijsku proceduru.

