Brazilska policija optužila je pripadnike kavačkog klana na čelu sa odbeglim Radojem Zvicerom, za šverc najmanje 12 tona kokaina prekookeanskim brodovima u Evropu

O velikoj "Operaciji Balkan" , u kojoj je uhapšeno 14 osoba čiji identitet nije saopšten, govorili su stručnjak za bezbednost Boža Spasić, Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta "Novi ljudi ljudi-nova snaga Srbije", kao i glavni urednik Kurira Rajko Nedić.

"HAPŠENJEM ZVICERA BI NAM SVE BILO JASNO" Spasić o akciji brazilske policije po nazivu "Balkan": Srpska mafija uhapšena Izvor: Kurir televizija

Spasić o funkcionisanju balkanske mafije u Latino Americi

Spasić kaže da je svaka akcija protiv droge veoma pozitivna i dobra po čovečanstvo:

- Prema podacima američke obaveštajne službe, od jedne zaplene droge deset prođu. Mi smo već od devedesetih godina shvatili da se balkanska mafija polako prebacuje u Latinsku Ameriku. To je zato što je to glavna baza kokaina, a oni su stupali u vezu i sa Eskobarom. Od 1992. godine se balkanska mafija pojavljivala u Kolumbiji, Venecueli, a sada i u Brazilu. Operacija Balkan vam govori da imaju operacije koje se vrše prema određenim regionima ili državama. Mislim da su sada uglavnom bili u pitanju srpski, a bilo je i hrvatskih državljana - kaže Spasić.

On dodaje da brazilska policija navodi da se glavna distribucija droge dešavala tako što su se paketi droge smeštali na prekomorske brodove:

- Balkanska mafija je tamo dobila ugled dobrog poslovnog saradnika, jer moraju da imaju ljude na brodovima, ali i na luci. Prema navodima brazilske policije, ova grupa je planirala da ubaci kokain u Srbiju, a ne verujem da bi sav taj kokain ostao u Srbiji jer su količine ogromne. Kasnije bi bilo lako slati ga dalje - kaže Spasić.

"Srpska mafija je jedna od vodećih"

Spasić ističe i da postoji tesna veza između srpskih i hrvatskih kriminalaca kada je u pitanju distribucija droge, te je moguće da bi ova droga pristigla upravo na hrvatsku luku.

- Poslaće nove ljude za odnose sa glavnim klanovima u Brazilu, ali u svakom slučaju mi sada nemamo pouzdane podatke kako je ovo funkcionisalo. Interesantno je da se pominje Radoje Zvicer. Njegovim hapšenjem bi nam mnogo toga bilo jasije, čak i o operaciji Balkan.

On dodaje da srpska mafija pomaže i drugim mafijama, pa se čulo i da italijanska mafija rado angažuje balkansku mafiju za svoje poslove.

- Srpska mafija je trenutno jedna od vodećih mafija - kaže Spasić, objašnjavajući i da se količina droge koja se prenosi preko granica podiže pred praznike jer je tada i potrošnja veća.

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

Nedić: Ovaj kriminal zahteva mnogo logistike i novca

Nedić navodi da na osnovu tvrdnji brazilske policije i samih informacija iz istrage, kao i pisanja tamošnjih medija, jasno je da je cilj bio Radoje Zvicer:

- Balkanski kartel je radio na transportu i skrivanju droge. Sumnja se da je mreža međunarodnih klanova naručila ovaj transport, što traži još više logistike i novca - kaže Nedić.

On dodaje da su mafije iz Južne Amerike često dovođeni u vezu sa Srbima, ali kaže da jedna akcija ne može u korenu da saseče ovu krimibnalnu grupu:

- Poslednjih godina i na međunarodnom nivou postoji izraz balkanski kartel, a taj izraz je uspostavio Evropol. Oni zajedno sa svim policijama, uključujući i policije iz regiona, zajedno na zadatku. Pomoglo im je dešifrovanje Skaj aplikacije kada su shvatili koje su to rute. veliki je značaj naših ljudi, govore isti jezik i mnogi imaju dvojna državljanstva. Na osnovu tih informacija neki su se sklonili u Srbiju, pa je bilo i tih hapšenja - kaže Nedić.

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

Marković: Kada je u pitanju interes mafije, oni ubijaju i ne pitaju

Marković kaže da kada su u pitanju interesi mafije, oni "ubijaju i ne pitaju":

- Zvicer se već priprema za svedoka, ta priča je završena. Kada je kriminal u pitanju, gazda mora biti na slobodi. Ne može on da bude taj kog traži ceo svet. Kada potpišemo klaster sa Evropolom mnogo toga će se otkriti. Brazil se do sada nije čuo jer je SAD najavio bombardovanje Venecuele zbog kokaina i droge. Brazil se sada setio da to prebaci na Balkan i Zvicera. Vidim da neki ljudi na vrhu politike nije im dobro - kaže Marković.

Marković dodaje da bilo ko ko bi mogao da bude svedok, ubijen je, što je normalan način na koji ova vrsta kriminalnog biznisa funkcioniše.

