Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su, prilikom kontrole putničkog automobila "mercedes" kojim je upravljao S. M. (30), ispod sedišta suvozača, pronašli torbicu u kojoj se nalazio pištolj sa dva pripadajuća okvira i četrnaest metaka.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, nakon veštačenja, protiv osumnjičenog vozača biće podneta krivična prijava, Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici - saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.

