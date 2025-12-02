Oružje je, kako se navodi u saopštenju PU Sremska Mitrovica, bilo sakriveno ispod suvozačevog sedišta
PU Sremska Mitrovica
POLICIJA U "MERCEDESU" PRONAŠLA PIŠTOLJ I 14 METAKA: Protiv osumnjičenog (30) će biti podneta krivična prijava
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su, prilikom kontrole putničkog automobila "mercedes" kojim je upravljao S. M. (30), ispod sedišta suvozača, pronašli torbicu u kojoj se nalazio pištolj sa dva pripadajuća okvira i četrnaest metaka.
- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, nakon veštačenja, protiv osumnjičenog vozača biće podneta krivična prijava, Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici - saopšteno je iz Policijske uprave Sremska Mitrovica.
