Balkanski kartel, sa kojim je u švercu kokaina sarađivao i Radoje Zvicer odbegli vođa kavačkog klana, koji je na udaru brazilske policije u "Operciji Balkan", drogu iz ove zemlje Južne Amerike švercuje po istom principu već godinama! Prema optužnici srpskog tužilaštva za organizovani kriminal u kojoj se pominje i vođa Zvicer kao jedan od organizatora šverca velikih pošiljki kokaina, oni su u Brazilu još 2020. imali organizovan lanac kupivne, skladištenja i šverca droge u Evropu prekookeanskim brodovima. U optužnici srpskog tužilaštva, navodi se da im je dobavljač kokaina u Brazilu bila izvesna Perola.

Kako je Kurir pisao, brazilska policija prethodnih dana sprovela je veliku akciju tokom koje su se na udaru našli pripadnici kavačkog klana zbog šverca 12 tona kokaina u Evropu. Identitet uhapšenih nije saopšten, ali je otkriveno da je Savezna policija zaplenila desetine skupocenih vozila i luksuznih vila u vlasništvu osumnjičenih, ukupne vrednosti oko 56 miliona dolara.

Jedna od zaplenjenih vila kavčanima Foto: Printscreen, Privatna arhiva

Srpsko tužilaštvo, podsetimo, u optužnici protiv balkanskog kartela obuhvatilo je i jednu zaplenu droge iz Brazila, a osim Zvicera kao organizatori su pomenuti i Miroslav Starčević, kao i bivši Pink Panter Mladen Lazarević. Kako se navodi, njima je u junu 2020, u luci u Belgiji zaplenjen tovar od preko 1,2 tone kokaina koji su kupili u Brazili i preko Sijera Leonea poslali u Belgiju prekookenaskim brodom.

- Prethodno su u Belgiji otvorili kompaniju preko koje su ugovarali poslove o kupovini legalnog tovara u koji su potom sakrivali kokain. U konkretnom slučaju, kokain kupljen u Brazilu od Perole sakrili su u ljuskama kakaa. Preko firme koja je bila u njihovom vlasništvu, ugovorili su posao kupovine, transporta i otalih troškova - podseća sagovornik Kurira.

Kao jedan od ključnih dokaza protiv balkanskog kartela i kavačkog klana, navode se presretnute poruke preko aplikacije Skaj, ali i fotografije utovara kokaina i njegovog skrivanja u džakovima kaka.

Fotografija kokaina u Brazilu Foto: Privatna Arhiva

- Perola je zaj...na za razgovor, zahvalio sam joj se što je imala poverenja u mene i što je ponudila ovaj posao bez cenkanja - piše u jednoj od poruka pripadnik kriminalnog klana, koji je kako se sumnja, imao direktnu komunikaciju sa izvesnom Perolom.

Drugi pripadnik grupe, kako proizilazi iz njihovih poruka, imao je ulogu da na licu mesta preuzme kokain od posade ribarskog broda koju je poslala Perola da im dopremi drogu. Pošto je, kako navode, droga stigla, on je sakrio u skladištu na kopnu i čekao trenutak da se ona potom prebaci na prekookeanski brod.

- Sve pod kontorlom, idemo sad ostaviti stvari na sigurno - šalje im pošto je preuzeo drogu, a potom im fotografiše kokain.

Pripadnik kriminalne grupe, potom svoje šefove detaljno izveštava da je droga sakrivena u džakove sa ljuskama kaka, potom preneta, a onda i utovarena na brod koji je isplovio 30. maja te godine iz Sijera Leonea.

Koliko su pripadnici ovog klana, koji brazilska policija i dalje smatra jednim od najjačih, bio dobro organizovan svedoči i to da su pratili kretanje broda celim putem, sve do 23. juna 2020. kada je droga trebalo da bude istovarena u luci u Belgiji.

Mladen Lazarević Foto: Ilustracija, Printscreen, španski MUP

Mladen Lazarević: Jutro Braco. Jel sve spremno?

- Svi na poziciji čekamo sada šta će da bude.

Međutim, toga dana u Belgiji je zaplenjeno 1.247 kilograma kokaina u džaovima sa kako ljuskama, a navodni pripadnici kriminalne grupe komentarišu:

- Cinkari neko sto posto. Ovo je nemoguće više ovako, stalno pada, svaki posao skoro. Možda sam zbunjen sada posle Afrike, gde je sve zeleno kao lišće i Afrika da nam pukne.

- Glavu gore, idemo dalje, bilo je i gorih situacija.

Inače, kao jedan od najvećih narko-bosova u Brazilu bio je označen Slobodan Kostovski, koji je 2023. uhapšen u Beogradu zbog sumnje da je organizovao šverc dve tone kokaina pronađenog na brodu u Atlantskom okeanu. Inače, postao je poznat pošto je 2018. pobegao iz zatvora u Brazilu u kom je izdržavao kaznu od 19 godina zatvora zbog šverca droge prekookeanskim brodovima.

Pakovali drogu u džakove Foto: Privatna Arhiva

- U snabdevanju evropskog kontinenta velikim pošiljkama glavna je grupa s Balkana - rekao je prošle godine Ivo Silva, detektiv brazilske federalne policije koji je istraživao Kostovskog početkom 2000-ih u okviru prve velike istrage balkanskih trgovaca kokainom koji deluju iz Brazila.

Istražitelji su otkrili i da je u balksanski kartel teško prodreti, a "još teže ga srušiti".

- Balkanski kartelne postoji kao stroga hijerarhijska struktura - rekao je Rojtersu bivši zvaničnik američke Agencije za borbu protiv droga (DEA) koji je istraživao ovaj klan i dodao: "Tu nema 'kuma".

Podsetimo, navodno zbog rata klanova oko kokaina u Brazilu je u januaru prethodne godine ubijen Srbin Darko Geisler. Napadač mu je prišao dok je u Sao Paolu prilazio zgradi u kojoj je živeo, u društvu supruge i sina.

Geisler je, inače, na crvenoj poternici Interpola bio zbog ubistva "kavčanina" Andrije Mrdaka i od tada se sa lažnim slovenačkim dokumentima na ime Dejan Kovač skrivao u Brazilu.