Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, policija je uhapsila N. I. (1999) iz  Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Policija je prilikom pregleda u njegovom automobilu pronašla oko 85 grama kokaina, a pretresom stana i drugih prostorija, koje koristi osumnjičeni, pronađena je manja količina amfetamina, kao i digitalna vaga za precizno merenje.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
Nakon saslušanja, sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

