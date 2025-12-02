Slušaj vest

Taksisti iz Novog Sada odali su počast svom kolegi, taksisti starom 53 godine, koji je sinoć poginuo u saobraćajnoj nesreći u Jevrejskoj ulici, kod Sinagoge, nakon saobraćajke koju je, kako se sumnja, izazvao Beograđanin A. S. (25)!

Na mestu tragedije, gde se sinoć dogodio sudar BMW-a i taksi vozila, okupile su se kolege nastradalog, sa vozilima su izašli do Jevrejske ulice i sa tugom stajali na mestu gde su i drugi građani donosili cveće i palili sveće.

Taksisti odali počast poginulom kolegi Foto: screenshot IG/192_rs

- Bio je dobar i miran čovek, nikada nije imao problem sa saobraćajem, dugo je vozio taksi i ovo je stvarno veliki šok za sve nas. Čovek je zarađivao za hleb i na kraju strada na radnom mestu - kaže jedan od ljudi koji su poznavali nastradalog taksistu.

Kako kaže, ovo je velika opomena za sve učesnike u saobraćaju, pogotovo što su u poslednje vreme sve učestalije nesreće na putevima Srbije.

- Ovo je opomena svima nama da moramo biti pažljivi na ulici i poštovati saobraćajne propise. Sinoć smo izgubili kolegu, a sutra to može biti bilo ko od nas - poručuju taksisti okupljeni na mestu tragedije.

Okupljeni su minutom ćutanja odali počast, a mnogi su podelili i reči podrške porodici preminulog. Počast su odali i vozači koji redovno saobraćaju centrom grada, kao i prolaznici koji su zastali da iskažu poštovanje.

Podsetimo, nesreća se dogodila sinoć oko 22 časa kada je 25-godišnji vozač BMW-a zbog neprilagođene brzine i klizavog puta prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi vozilo.

Policija i dalje vodi istragu o nesreći, a vozač BMW-a koji je izazvao sudar zadržan je do 48 sati. Stradali taksista preminuo je u bolnici gde je podlegao povredama, dok je putnica iz taksija i dalje u kritičnom stanju u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine.

