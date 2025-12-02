Slušaj vest

Crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo otvorilo je novu istragu i uhapsilo bivšeg pomoćnika direktora policije Dejana Kneževića i nekadašnjeg šefa Odseka za suzbijanje teških krivičnih dela Milorada Žižića zbog sumnje da su umešani u nezakonito skidanje zabrane ulaska Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću u Crnu Goru početkom 2021.

Podsetimo, zbog istog krivičnog dela ranije je pokrenut postupak i protiv nekadašnjeg pomoćnika direktora policije Zorana Lazovića i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, koji su označeni kao organizatori kriminalne grupe, dok crnogorsko tužilaštvo teret suspendovanog specijalnog tužiloca Sašu Čađenovića i policajca Petra Lazovića da su bili njeni članovi.

Belivuk i Miljković, podstimo, imali su meru zabrane ulaska u Crnu Goru od 2018. godine, ali je ona obrisana krajem 2020, kako se sumnja, sa šifre jedne službenice policije koja je u to vreme bila na bolovanju.

- Zabrana ulaska obrisana je 28. decembra u 10.07 sati, samo dva dana nakon što je preko Skaj aplikacije odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer to zatražio od policajca Petra Lazovića - navodi se u spisima tužilatva.

Kako prenose Vijesti, čim je skinuta zabrana, Lazović je Zviceru poslao poruku:

- E jesu li braća stigla? Zvao sam da proverim, skinuto je.

Belivuk i Miljković, u Crnu Goru su doputovali 17. januara 2021. Kako je otkriveno, na aerodromu ih je sačekalo obezbeđenje Radoja Zvicera, a tokom boravka u susednoj državi, navodno su imali i pratnju policije.

O njihovom boravku, sačinjena je i službena beleška policije u kojoj se navodi da su 17. januara 2021. stigli na aerodrom Tivat u 11.12 časova.

- Nakon dolaska smestili su se u stambeni objekat koji se nalazi u naselju Kavač, opština Kotor, vlasništvo Radoja Zvicera. Dana 18.01.2021. godine oko 14.00 časova prilikom izlaska iz objekta boravka kontrolisala ih je policija i pozvala u prostorije Odljejenja bezbednosti Kotor radi prikupljanja obaveštenja. Nakon dolaska u službene prostorij, Belivuk i Miljković izjasnili su se da su došli kod Zvicera, koga poznaju desetak godina, a kome su se prethodno dan ranije najavili da bi došli u Kotor. Kao razlog njihovog dolaska naveli su čestitku i proslavu rođenja deteta Radoja Zvicera i izjavili da će u Cmoj Gori, odnosno na području Kotora ostati još pet do šest dana. Navedeni srpski državljani su smešteni u naselju Kavač, opština Kotor kod Zvicer Radoja, a prema operativnim podacima isti ne koriste motorna vozila - navodi se u dokumentu policije.

O boravku vođe klana kom se sudi za sedam ubistava u Srbiji i tri likvidacije u Crnoj Gori, svedočio je i svedok saradnik Srđan Lalić koji je, navodno, izjavio da su mu Belivuk i Miljković pričali da su u pratnji tokom boravka u Crnoj Gori bili policajci iz te državi.

Tokom boravka, oni su prisustvovali i krsnoj slavi Sveti Jovan kod Zvicera, tokom koje je goste uveseljevala pevačica Jadranka Barjaktarević, a o tome su se prema dokazima sa Skaja dopisivali i drugi članovi klana.

- Sinoć je Zvicer pravio žurku kući kod njega. Čuvali su ih sa dugim cevima. Spec. tim je znao i iz nekog razloga nije reagovao. Interesantno je što je to činio na godišnjicu smrti Dedovića valjda. Tako čujem. Pevala je Jadranka Bajraktarović - piše u poruci od 21. januara 2021.

Navodno, Belivuk i Miljković trebalo je da se u Beograd vrate 22. januara letom iz Tivta, ali je crnogorska policija otkrila da na primorju borave pripadnici suprotstavljenog klana, koji pripremaju njihovu likvidaciju na aerodromu u Crnoj Gori. Zbog toga su, prema nezvaničnim informacijama, produžili boravak u Crnoj Gori i u Srbiju se vratili tek 29. januara 2021. godine.