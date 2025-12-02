Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća koja se sinoć dogodila u centru Novog Sada, u kojoj je poginuo taksista (53) dobila je novu dimenziju nakon što su se društvenim mrežama proširile bizarne informacije o vozaču BMW-a A.S. (25), osumnjičenom da je izazvao sudar.

- Pojedini građani su nakon nesreće počeli da povezuju da je reč o mladiću koji je u maju 2022. godine zakupio bilbord kako bi javno čestitao rođendan svom automobilu?! Ta informacija nije proverena, ali ostaje pitanje da li je reč o istoj osobi, s obzirom na sličnost - kaže izvor i dodaje:

- Automobil su svi prepoznali baš zbog specifične boje i prepoznatljivog modela, pa su mnpogi počeli da povezuju ove dve priče. Inače, pre tri godine osvanuo je bilbor sa fotografijom besne mašine uz natpis: "Od groma do hroma... Srećan rođendan, lepi grome moj!". Da li je baš A. S. čestitao rođendan svom automobilu na ovaj bizaran način ili je pak u pitanju neko drugi, mi to ne znamo, ali sličnost je stvatno velika.

O zakupu bilborda kako bi čestitao rođendan svom automobila pisao je tada i Kurir, o čemu detaljnije možete pročitati klikom na link.

Foto: Društvene Mreže

Podsetimo vozač BMW-a, kako se sumnja, izazvao je udes krećući se neprilagođenom brzinom po klizavom kolovozu, kada je izgubio kontrolu nad automobilom, prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi koji je dolazio iz suprotnog smera.Taksista je uprkos naporima lekara preminuo, dok se jedna od tri putnice i dalje nalazi u kritičnom stanju.

Građani koji su tvrdili da su ranije viđali ovaj automobil u gradu, navode da je "po boji i stilu vožnje" delovao prepoznatljivo, ali sve te informacije za sada su nezvanične i isključivo u domenu komentara na društvenim mrežama.