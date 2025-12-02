Slušaj vest

Brajan Volš, kom je počelo suđenje zbog sumnje da je 1. januara 2023. u porodičnoj kući u Kohasetu ubio suprugu, Beograđanku Anu Volš, danas je pred nastavak suđenja dostavljena crvena koverta, koju je advokatima dala njegova majka.

- Čim su mu stražari koji su ga uveli u sudnicu skinuli lisice, Volš je otvorio crvenu kovertu koju je advokatima ostavila njegova majka, koja i danas sedi u prvom redu u sudnici. Unutra je, koliko se moglo videti, bila čestitka sa nekoliko fotografija - preneli su mediji atmosferu na početku drugog dana suđenja Volšu.

Suđenje je potom nastavljeno preslušavanjem razgovora koje je policija vodila s njim nekoliko dana pošto je 4. januara 2023. prijavljen nestanak žene. U razgovorima koji su se danas čuli u sudnici, čuje se kako je Volš istražitelje navodio na pogrešan trag, tako što im je u danima potrage govorio da je "možda bila u spa centru", zatim da je bila "pod velikim pritiskom na poslu", ali i da "nestanak nije nešto što bi ličiilo na nju".

Ana i Brajan Volš

- Volela je svoj posao i svoju porodicu - čuje se na snimku koji je danas pušten.

Na audi-snimku se potom čuje kako ga policajac pita: "Mogu li da vas pitam, da li ste učinili nešto da povredite svoju ženu?".

- Nikada to ne bih uradio. Nikada ne bih povredio svoju ženu - odgovara mu Volš, ponavljajući da su imali dobar odnos i da je jedini problem u njihovom odnosu bila udaljenost.

Ana Volš, podsetimo, kako sumnjaju američki istražitelji, ubijena je 1. januara 2023. posle proslave Nove godine u porodičnoj kući u Kohasetu. Njen muž, Brajan Volš tek tri dana kasnije 4. januara, pozvao je kompaniju u kojoj je radila u Vašingtonu, a njen kolega pozvao je policiju i prijavio nestanka. Inspektori su odmah došli u kuću Volšovih u kojoj su živeli sa troje dece, prikupljali tragove i Volš je prvo uhapšen zbog ometanja istrage, a kasnije mu je na teret stavljeno da je ubio suprugu, isekao njeno telo i delove bacio u kontejnere za reciklažu.

Tokom prvih dana potrage, istražiteljima je govorio da mu je supruga rekla da zbog hitne situacije na poslu mora da se vrati u Vašington 1. januara, a prvi put je njegova odbrana juče iznela novu tezu, da je lagao policiju jer se uspaničio pošto je u njihovom bračnom krevetu tog jutra zatekao mrtvu suprugu.

Brajan Volš u sudnici

Inače, tužilaštvo kao mogući motiv ubistva navodi to što je Ana imala ljubavnu vezu sa kolegom zbog koje je nameralava da ostavi muža i sa decom se preseli u Vašington.

Tokom razgovora koji su pušteni u sudnici, Volš je navodno istražiteljima pomenuo da je Ana tokom novogodišnje noći poslala fotografiju sebe i njihovog sina Vilu Fastou, za koga tužioci tvrde da je muškarac s kojim je imala aferu u Vašingtonu.

Potom su pušteni i snimci na kojima istražitelji predočavaju Volšu da su u ajpedu njegovog šestogodišnjeg sina 8. januara pronašli desetine pretraga na internetu o tome "kako se rešiti tela". Među njima su i pretrage "kako sprečiti raspadanje tela", kao i "da li mašina za pranje sudova uklanja trag krvi sa noža".

- Ne koristim taj ajped, tako da je to zaista čundo. Nema pojma - odogovio im je, kako se čuje na snimku Volš. Inače, pretrage o "raspadanju tela" i "ukljanjanju tragova" počele su 1. januara u 4.54. ujutru, zbog čega istražitelji sumnjaju da je suprugu ubio odmah posle dočeka Nove godine.

Brajan Volš uhapšen je istog dana.