Slušaj vest

U Novom Pazaru jutros je uhapšen Đorđe Radomirović (34) koji se nalazio na Interpolovoj poternici nakon bekstva iz zatvora u Severnoj Mitrovici na Kosovu i Metohiji. On je tada služio kaznu zbog ubistva Mirka Vulovića (30) i ranjavanja njegovog rođenog brata.

Policija je, podsetimo, obavestila javnost da je opasan muškarac Đorđe Radomirović (34) iz Novog Pazara, pobegao iz zatvora u Severnoj Mitrovici 7. avgusta oko 15.45. sati. Oni su tom prilikom apelovali na građane da u slučaju da ga vide, odmah obaveste policiju.

Skoro četiri meseca kasnije, begunac Đorđe Radomirović, uhapšen je u policijskoj akciji u rodnom Novom Pazaru. Kako se nezvanično saznaje, Radomirović je sada uhapšen zbog nasilničkog ponašanja i ilegalnog posedovanja oružja.

Krcat dosije

Foto: kosovopolice

Podsećanja radi, Radomirović je 2014. godine ispred kafića „Tajm" u Lešku kod Leposavića pucao na braću Mirka (30) i Mladena Vulovića (29). On je tada ušao u kafić, odmah isključio muziku i upitao: "Ko sme da je ponovo pusti?". Kada su vlasnici pokušali da ga smire, pozvao ih je da "izađu i popričaju", a potom izvadio pištolj i ispalio više metaka u njih dvojicu. Stariji Vulović (30) je preminuo na putu za bolnicu, a mlađi brat je teško ranjen u grudi, ali se nalazio van životne opasnosti i uspeo je da pukom srećom preživi.

Radomirović je sa samo 22 godine imao debeo dosije u policiji u Novom Pazaru. Počeo je s tučama i krađama, a potom i oružanim pljačkama. U Novom Pazaru je, kako se sumnja, preteći pištoljem opljačkao nekoliko radnji i poštu, a kad je pušten iz pritvora, usred dana je sa saučesnicima upao u jednu banku i iz nje oteo oko 200.000 dinara. Potom je pobegao u obližnji Leposavić. Tamo je opljačkao benzinsku pumpu, ali upravo kad je tzv. kosovska policija planirala hapšenje, počinio je ubistvo u Lešku.

Pojačane mere bezbednosti

Policija je nakon njegovog bekstva pojačala mere bezbednosti i postavila kontrolne punktove širom severa Kosova, uključujući i specijalne jedinice sa psima tragačima. Apeluje na građane da budu oprezni, da ostanu mirni i da sve informacije o mogućem kretanju odbeglog osuđenika prijave na broj 192 ili najbližoj policijskoj stanici. Prema dostupnim podacima, Đorđe Radomirović je rođen 25. jula 1991. godine u Novom Pazaru. On je državljanin Srbije i ima prijavljenu adresu u selu Dolac u Novom Pazaru. Prema dostupnim podacima, Radomirović ima tetovaže na levoj ruci, stomaku i leđima. Ožiljke ima na glavi i desnoj ruci. Visok je 180 centimetara, težak 92 kilograma i ima braon boju kose i očiju, saopšteno je ranije.

Službenici suspendovani

Zbog ovog incidenta, suspendovan je direktor pritvorskog centra, jedan viši nadzornik i dvojica korektivnih službenika. Interna istraga je pokrenuta, a iz službe su poručili da će "preduzeti sve potrebne mere u skladu sa važećim zakonodavstvom". Do okončanja istrage, suspendovani ostaju van dužnosti.

Đorđe Radomirović je izdržavao kaznu od 14 godina i šest meseci zatvora zbog ubistva i pokušaja ubistva, od kojih mu je do isteka ostalo još tri godine i sedam meseci. Navodno, bio je kategorizovan kao zatvorenik sa "naprednim statusom" i nalazio se među onima koji su ispunjavali uslove za potencijalno uslovno puštanje na slobodu.