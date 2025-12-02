Hronika
MUŠKARAC SE OKLIZNUO SA SKELE I PAO, U KRITIČNOM JE STANJU Užas na Novom Beogradu, bore mu se za život
Na jednom gradilištu na Novom Beogradu danas je došlo do ozbiljne nesreće kada je muškarac, star oko 50 godina, pao sa skele, nezvanično se saznaje.
Radnik je zadobio teške telesne povrede. Hitna pomoć je odmah reagovala i povređeni je u kritičnom stanju prevezen u Urgentni centar, gde je primljen direktno u salu za reanimaciju.
Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do pada.
