Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Andrija S. (25) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a kako saznajemo — reč je o blokaderu iz Beograda, čemu svedoči fotografija koja se deli društvenim mrežama — a na kojoj se vidi da sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera — "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića.

Naime, kako su saopštili iz Policijske uprave Novi Sad, Andrija S. se tereti da je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je, sinoć, u Jevrejskoj ulici, u Novom Sadu, poginuo taksista (53), dok su tri osobe teško, a jedna lakše povređena.

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.

Stravična ispovest očevica

- On je odjednom dao gas, auto ga je zaneo od velike brzine i prebacio ga u levu traku, nakon čega je direktno udario u taksi - ispričali su očevici.

Udar je bio toliko snažan da su prolaznici u šoku gledali u smrskana vozila, dok su ekipe Hitne pomoći i vatrogasci satima izvlačili povređene.

Bilbord za svog "mezimca"

- Pojedini građani su nakon nesreće počeli da povezuju da je reč o mladiću koji je u maju 2022. godine zakupio bilbord kako bi javno čestitao rođendan svom automobilu?! Ta informacija nije proverena, ali ostaje pitanje da li je reč o istoj osobi, s obzirom na sličnost - kaže izvor i dodaje: - Automobil su svi prepoznali baš zbog specifične boje i prepoznatljivog modela, pa su mnpogi počeli da povezuju ove dve priče. Inače, pre tri godine osvanuo je bilbor sa fotografijom besne mašine uz natpis: "Od groma do hroma... Srećan rođendan, lepi grome moj!". Da li je baš A. S. čestitao rođendan svom automobilu na ovaj bizaran način ili je pak u pitanju neko drugi, mi to ne znamo, ali sličnost je stvarno velika. O zakupu bilborda kako bi čestitao rođendan svom automobilu, pisao je tada i Kurir, o čemu detaljnije možete pročitati klikom na link.

Foto: Društvene Mreže

Građani koji su tvrdili da su ranije viđali ovaj automobil u gradu, navode da je "po boji i stilu vožnje" delovao prepoznatljivo, ali sve te informacije za sada su nezvanične i isključivo u domenu komentara na društvenim mrežama.

Tragičan sudar u Novom Sadu

Podsetimo, vozač BMW-a, kako se sumnja, izazvao je udes krećući se neprilagođenom brzinompo klizavom kolovozu, kada je izgubio kontrolu nad automobilom, prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi koji je dolazio iz suprotnog smera.

Taksista je uprkos naporima lekara preminuo,dok se jedna od tri putnice i dalje nalazi u kritičnom stanju.