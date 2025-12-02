Slušaj vest

Na današnji dan pre 35 godina ubijen je Radovan Lagundžin Žabac, najbolji drug iz detinjstva Aleksandra Kneževića Kneleta.

Žabac je ubijen kada je imao samo 20 godina, u Ulici vojvode Stepe u Beogradu. Ubio ga je Dejan Janković i za to delo osuđen je na tri godine zatvora.

Janković je kobne večeri bio u društvu Milovana Šajkovića i Igora Jovanovića kada ga je Lagundžin, koji se vozio taksijem vraćajući se sa mitinga SPO, spazio i izašao iz kola. Došlo je do rasprave i Lagundžin je izvadio pištolj, u tom trenutku naišao je tramvaj i razdvojio ih, a kada je tramvaj prošao, Janković je izvadio kratež iz koga je ispalio dva hica - jedan je Lagundžina pogodio u glavu, a drugi u prepone. Žabac je sutradan preminuo u Urgentnom centru. Sud je utvrdio je da je Janković pucao prekoračujući nužnu odbranu.

Foto: Printscreen

Radovan Lagundžin odrastao je uz starijeg bogatog brata, ništa mu nije falilo u životu, a ipak ga je privlačila druga strana zakona. Još u osnovnoj školi je bio poznat kao incidentan tip, a kada je odrastao počeli su da ga porede sa ozloglašenim Rankom Rubežićem. U obračunima je koristio i hladno i vatreno oružje: nož, sataru, pištolj, kratež, bombe...

On i Knele su bili različitih karaktera, ali ih je spajala zajednička osobina: hrabrost na ivici ludila. Knele je bio vatreni Delija, Žabac Grobar. Kneletu je idol bio Giška, Žapcu Ranko. Knele je voleo fer tuče, Žabac pištolje. Knele je bio druželjubiv, omiljen i popularan, Radovan nije imao poverenja u druge, družio se samo sa Kneletom. Uprkos razlikama, bili su najbolji drugovi i čak tetovirali imena jedan drugoga na ramenima.

Poznata je priča kada se Knele potukao "na fer" sa jednim starijim dečkom sa Konjarnika, Žabac je uleteo i drškom pištolja ga udario po temenu, na šta se ovaj povukao okrvavljene glave. Zajedno su imali mnoge akcije u Beogradu i postali poznati na asfaltu. Bili su simpatizeri SPO.

Kada je Žabac ubijen, Knele je digao ceo Voždovac na noge da pronađe ubicu, ali je saznao da je uzalud jer je Janković već bio pobegao u Frankfurt. Knele nije stigao da osveti najboljeg prijatelja. Janković će izručen Srbiji 1998, kada je osuđen zbog prekoračenja nužne samoodbrane na pet godina, da bi mu Vrhovni sud Srbije smanjio kaznu na tri godine.

Na Žapčevoj sahrani Giška je održao čuveni govor gde je zamolio omladinu da se ne ubijaju međusobno. Knele je takođe održao potresan govor o prijateljstvu. Radovanova smrt je promenila Kneletov život. Tada je shvatio da je Lagundžin bio u pravu kada je rekao da na ulicama nema više fer pleja. Knele nikada nije preboleo gubitak najboljeg druga.