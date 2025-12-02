Slušaj vest

Brajan Volš je optužen da je 1. januara 2023. godine ubio suprugu, Beograđanku Anu Volš, a suđenje je u toku.

Između ostalog, porota je danas imala priliku da vidi podatke izvučene sa laptopa Brajana Volša, o čemu je svedočio policajac Nikolas Gvarino, koji je taksativno naveo šta je sve osumnjičeni pretraživao na internetu.

Foto: Prinstceen

- Na pretraživaču "Safari" u 4:52 ujutru po istočnom vremenu ukucao je "najbolji način da se rešite tela“;

- U 4:54 Volš je kliknuo na članak pod naslovom "10 načina da se rešite leša (ako vam je zaista potrebno)";

- Minut kasnije on je pretraživao "Koliko dugo pre nego što telo počne da miriše";

- Volš je pročitao 11 stranica članka "10 načina da se rešite leša (ako vam je zaista potrebno)";

- U 9:33 pretraživao je: "koliko dugo traje DNK";

- Još jedna pretraga na guglu u 9:35 bila je: "da li se identifikacija može izvršiti na osnovu delimičnih ljudskih ostataka";

- Dve pretrage imao je u 9:59: "kako se rešiti mobilnog telefona" i "kako se rešiti računara".

Foto: Printskrin/Instagram

- U 10:29 Volš je pretraživao na guglu: "moja žena je nestala, šta da radim" i bio je usmeren na članak na veb-sajtu pod nazivom "Zdravo razvode" pod naslovom "Vaš supružnik je nestao i želite razvod";

- U 11:28 pogledao je blog post pod nazivom "6 načina za rešavanje tela";

- U 11:50 je postavio pitanje: "Mogu li da koristim izbeljivač da očistim drvene podove od mrlja od krvi". Takođe je kliknuo na članak u časopisu "Diskaveri" pod naslovom "Želite da se izvučete sa ubistvom? Koristite poseban deterdžent".

- Volš je takođe nekoliko puta posle podne pretraživao podatke o upotrebi vodonik-peroksida za uklanjanje mrlja od krvi;

- Zapisi pokazuju da je bilo i nekoliko pretraga o Tišmanu Spejeru, poslodavcu njegove supruge;

Gvarino je učestvovao u pretresu kuće Brajana Volša 8. januara 2023. Tokom tog pretresa, policajci su pronašli tri "MekBuk" računara, dva ajfona i tri ajpeda.