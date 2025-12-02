Slušaj vest

K.Z. (73) napadnut je večeras oko 22 časa na šetalištu u Novom Pazaru.

Prema prvim informacijama, njega je pretukao I.F.

Incident se dogodio u delu šetališta koji je u večernjim satima najprometniji, a više prolaznika pozvalo je policiju nakon što je primetilo tuču.

Patrola je ubrzo stigla na lice mesta i obavila uviđaj. Povređeni K.Z. zbrinut je u Opštoj bolnici, dok se je osumnjičeni I.F. uhapšen nakon intenzivne potrage.

Motiv napada za sada nije poznat, a istraga je u toku.

Kurir.rs/Informer

