BRUTALNO PRETUKAO STARCA (73) NASRED ULICE U NOVOM PAZARU: Povređeni čovek zbrinut u bolnici, napadač uhapšen
K.Z. (73) napadnut je večeras oko 22 časa na šetalištu u Novom Pazaru.
Prema prvim informacijama, njega je pretukao I.F.
Incident se dogodio u delu šetališta koji je u večernjim satima najprometniji, a više prolaznika pozvalo je policiju nakon što je primetilo tuču.
Patrola je ubrzo stigla na lice mesta i obavila uviđaj. Povređeni K.Z. zbrinut je u Opštoj bolnici, dok se je osumnjičeni I.F. uhapšen nakon intenzivne potrage.
Motiv napada za sada nije poznat, a istraga je u toku.
