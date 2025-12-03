Slušaj vest

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se juče oko 13 časova u Sremčici, kada je vozač kombija udario dvoipogodišnjeg dečaka.

Mališan je hitno prebačen u bolnicu sa teškim povredama jetre.

Nezgoda se dogodila dok se dečak, nezvanično, nalazio na trotoaru u pratnji svoje bake. U jednom trenutku, dečak se navodno odvojio od nje i pokušao sam da pređe ulicu.

U tom momentu, na njega je prednjim delom vozila naleteo kombi kojim je upravljao M. M. (67).

Vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola

Policija je izvršila testiranje vozača M. M. (67) i utvrđeno je da u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje će preduzeti dalje korake u vezi sa utvrđivanjem svih okolnosti ove teške nesreće.

(Kurir.rs/Telegraf)

