U SREMU ZA PET DANA POGINULO SEDAM LJUDI: Crni bilans širom Srbije – ukupno 11 žrtava, među njima i beba
U samo pet dana, Srbija je ostala bez 11 ljudi u teškim saobraćajnim nesrećama. Najtragičniji bilans zabeležen je u Sremu, gde je život izgubilo sedam osoba, među njima i dete, dok je mnogo ljudi zadobilo povrede različite težine.
Prema podacima sa terena, u pitanju je jedan od najtežih perioda ove godine kada je reč o tragedijama na putevima.
RUMA – IRIG: četiri poginula, troje povređenih
Jedan od najtežih udesa u Srbiji ove godine. Na putu Ruma–Irig poginule su četiri osobe, dok je troje povređeno. Deonica je poznata po oštrim krivinama, magli i velikoj frekvenciji saobraćaja.
ČALMA / LAĆARAK: dvoje mrtvih, jedna osoba povređena
Na putu Laćarak–Čalma poginulo je dvoje ljudi, dok je jedna osoba teško povređena. Meštani kažu da je ovo jedna od najopasnijih deonica u zimskim mesecima.
MARADIK: jedna žrtva, petoro povređenih
U udesu kod Maradika poginula je jedna osoba, dok je petoro prevezeno u bolnice. Uzrok se utvrđuje, ali u pitanju je deo puta poznat po čestim sklizavim deonicama.
Van Srema
BOLJEVCI (surčinska opština): dve žrtve, jedna povređena
Iako se nalaze na granici sa Sremom, Boljevci pripadaju Beogradu. Ovde su život izgubile dve osobe, a jedna je povređena.
VLADIMIRCI – jedna osoba poginula
Na području Vladimiraca stradao je jedan muškarac, dok je jedna osoba povređena.
MAJDANPEK – jedna žrtva
U istočnoj Srbiji, kod Majdanpeka, poginula je jedna osoba, a jedna je povređena u odvojenom udesu.
Struka upozorava: ulazimo u najopasniji period godine
Stručnjaci za bezbednost saobraćaja navode da su trenutno najrizičniji faktori:
neprilagođena brzina,
alkohol,
umor vozača,
nevezani pojasevi,
slaba vidljivost zbog magle,
mokar i klizav kolovoz.
U Sremu, gde su nesreće bile najteže, policija sprovodi pojačane kontrole, a do kraja decembra očekuje se dodatno intenziviranje akcija u saobraćaju.
Apel nadležnih
Nadležni upozoravaju vozače da:
smanje brzinu,
poštuju signalizaciju,
povećaju distancu,
posebno obrate pažnju na decu u vozilima.
Roditeljima se skreće pažnja da decu obavezno prevoze u autosedištima, bez obzira na dužinu vožnje.
