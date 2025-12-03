Slušaj vest

U samo pet dana, Srbija je ostala bez 11 ljudi u teškim saobraćajnim nesrećama. Najtragičniji bilans zabeležen je u Sremu, gde je život izgubilo sedam osoba, među njima i dete, dok je mnogo ljudi zadobilo povrede različite težine.

Prema podacima sa terena, u pitanju je jedan od najtežih perioda ove godine kada je reč o tragedijama na putevima.

RUMA – IRIG: četiri poginula, troje povređenih

Jedan od najtežih udesa u Srbiji ove godine. Na putu Ruma–Irig poginule su četiri osobe, dok je troje povređeno. Deonica je poznata po oštrim krivinama, magli i velikoj frekvenciji saobraćaja.

ČALMA / LAĆARAK: dvoje mrtvih, jedna osoba povređena

Na putu Laćarak–Čalma poginulo je dvoje ljudi, dok je jedna osoba teško povređena. Meštani kažu da je ovo jedna od najopasnijih deonica u zimskim mesecima.

MARADIK: jedna žrtva, petoro povređenih

U udesu kod Maradika poginula je jedna osoba, dok je petoro prevezeno u bolnice. Uzrok se utvrđuje, ali u pitanju je deo puta poznat po čestim sklizavim deonicama.

Van Srema

BOLJEVCI (surčinska opština): dve žrtve, jedna povređena

Iako se nalaze na granici sa Sremom, Boljevci pripadaju Beogradu. Ovde su život izgubile dve osobe, a jedna je povređena.

VLADIMIRCI – jedna osoba poginula

Na području Vladimiraca stradao je jedan muškarac, dok je jedna osoba povređena.

MAJDANPEK – jedna žrtva

U istočnoj Srbiji, kod Majdanpeka, poginula je jedna osoba, a jedna je povređena u odvojenom udesu.

Struka upozorava: ulazimo u najopasniji period godine

Stručnjaci za bezbednost saobraćaja navode da su trenutno najrizičniji faktori:

neprilagođena brzina,

alkohol,

umor vozača,

nevezani pojasevi,

slaba vidljivost zbog magle,

mokar i klizav kolovoz.

U Sremu, gde su nesreće bile najteže, policija sprovodi pojačane kontrole, a do kraja decembra očekuje se dodatno intenziviranje akcija u saobraćaju.

Apel nadležnih

Nadležni upozoravaju vozače da:

smanje brzinu,

poštuju signalizaciju,

povećaju distancu,

posebno obrate pažnju na decu u vozilima.

Roditeljima se skreće pažnja da decu obavezno prevoze u autosedištima, bez obzira na dužinu vožnje.