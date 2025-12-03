Lokal je bio prazan u trenutku izbijanja požara.
GOREO KAFIĆ NA VRAČARU: Razbijeno staklo na vratima, srča i garež, sumnja se da nije tek tako planuo (FOTO)
U kafiću na Vračaru noćas je nešto posle ponoći planula vatra. Srećom, kafić je u tom trenutku bio prazan pa je došlo samo do materijalne štete.
Prema nezvaničnim saznanjima, nepoznata osoba je, sat vremena iza ponoći, navodno razbila staklo na ulaznim vratima ugostiteljskog objekta, a potom, kako se sumnja, ubacila zapaljivu tečnost, objavio je Telegraf.
Požar u kafiću na Vračaru Foto: Kurir
Vatrogasci su odmah došli na lice mesta, brzo zauzdali požar i sprečili njegovo dalje širenje s obzirom da je reč o centru grada i gusto naseljenom području.
Istraga je u toku.
