U kafiću na Vračaru noćas je nešto posle ponoći planula vatra. Srećom, kafić je u tom trenutku bio prazan pa je došlo samo do materijalne štete.

Prema nezvaničnim saznanjima, nepoznata osoba je, sat vremena iza ponoći, navodno razbila staklo na ulaznim vratima ugostiteljskog objekta, a potom, kako se sumnja, ubacila zapaljivu tečnost, objavio je Telegraf.

Vatrogasci su odmah došli na lice mesta, brzo zauzdali požar i sprečili njegovo dalje širenje s obzirom da je reč o centru grada i gusto naseljenom području.

Istraga je u toku.