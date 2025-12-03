Jedno vozilo je sletelo sa puta i prevrnulo se u kanalu pored kolovoza.
KARAMBOL U NOVIM KARLOVCIMA KOD INĐIJE: Prva slika s lica mesta jezivog prevrtanja, povređeno četvoro (FOTO)
U Novim Karlovcima kod Inđije sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je došlo do sletanja i prevrtanja automobila.
Jedno vozilo je sletelo sa puta i prevrnulo se u kanalu pored kolovoza. Četiri osobe su povređene, a trenutno nije poznato u kakvom su stanju.
Kurir.rs/Instagram srbija.sad
