U Novim Karlovcima kod Inđije sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je došlo do sletanja i prevrtanja automobila.

Jedno vozilo je sletelo sa puta i prevrnulo se u kanalu pored kolovoza. Četiri osobe su povređene, a trenutno nije poznato u kakvom su stanju.

 Kurir.rs/Instagram srbija.sad

