(VIDEO) DRAMA NA VRAČARU! Izgoreo poznati kafić, sumnja se da je požar podmetnut
Poznati kafić na Vračaru izgoreo je noćas sat vremena nakon ponoći, a Kurir TV je obišla lokal i istraživala uzrok incidenta.
Kafić planuo u sekundi!
Kako Kurir TV saznaje, nepoznati muškarac je prišao kafiću i polupao staklo na vratima i bacio zapaljivu tečnost, za svega nekoliko sekundi kafić je planuo.
Naneta je velika materijalna šteta, a pukom srećom u tom trenutku nikoga nije bilo unutra.
Komšije su pozvale vatrogasce koji su u rekordnom roku lokalizovali požar, pa se samim tim nije proširio na samu zgradu i druge objekte.
Motiv ovog krivičnog dela je u nadležnosti tužilaštva koje trenutno prikuplja sve dokaze i saznanja oko ovog incidenta. Kafić trenutno ne radi, a uskoro se očekuje i novi uviđaj na samom licu mesta.
Kurir.rs