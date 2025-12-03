Slušaj vest

Poznati kafić na Vračaru izgoreo je noćas sat vremena nakon ponoći, a Kurir TV je obišla lokal i istraživala uzrok incidenta.

Kafić planuo u sekundi!

Kako Kurir TV saznaje, nepoznati muškarac je prišao kafiću i polupao staklo na vratima i bacio zapaljivu tečnost, za svega nekoliko sekundi kafić je planuo.

Naneta je velika materijalna šteta, a pukom srećom u tom trenutku nikoga nije bilo unutra.

Komšije su pozvale vatrogasce koji su u rekordnom roku lokalizovali požar, pa se samim tim nije proširio na samu zgradu i druge objekte.

Motiv ovog krivičnog dela je u nadležnosti tužilaštva koje trenutno prikuplja sve dokaze i saznanja oko ovog incidenta. Kafić trenutno ne radi, a uskoro se očekuje i novi uviđaj na samom licu mesta.

