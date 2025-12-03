Slušaj vest

Selo Salaš Noćajski, koje administrativno pripada gradu Sremska Mitrovica, a nalazi se u Mačvi, prethodnih dana potresla je serija provala.

Na meti provalnika našli su se porodična kuća, lokalna prodavnica i mesara, a juče je prijavljeno i novo obijanje — ovog puta seoske ambulante.

Pripadnici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici brzo su reagovali i rasvetlili ranije slučajeve. Osumnjičeni je identifikovan, a protiv njega će biti podneta krivična prijava.

Prema nezvaničnim informacijama, navodno je reč o maloletnom licu. Zvanične potvrde o tome za sada nema.

Najnovija provala prijavljena je jutros kada je osoblje ambulante zateklo obijen objekat. Policija je odmah obavila uviđaj i radi na utvrđivanju svih okolnosti, kao i eventualne povezanosti ovog slučaja sa ranijim provalama.

Serija krađa podigla je tenzije među stanovnicima Salaša Noćajskog. Nekolicina njih navodi da se problemi sa obijanjima ponavljaju već duže vreme. 

Drugi dodaje da se u ranijim slučajevima, prema njihovim rečima, nije radilo samo o jednoj osobi već da je kamera čoveka kome su upali u kuću jasno snimila dvojicu - kako ulaze i kako beže.

Kurir.rs

