Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu život je izgubio taksista SOS taksi udruženja Boro K. (53) iz Kaća, potvrdio je direktor pomenutog udruženja Aleksandar Petrović.

- Svi smo još u šoku! Velika je to tuga i nesreća. Boro je moj dugogodišnji saradnik, poznajemo se 15-ak godina i bio je izuzetno vredan i dobar kolega - priča Petrović.

Osumnjičeni vozač BMW Foto: Privatna arhiva

Dodaje da je sve taksiste u Novom Sadu jako pogodila vest o pogibiji kolege pogotovo zbog načina na koji je stradao.

- Nismo dobili još precizne informacije kako se sve to dogodilo. Ono što su svi mogli da vide je fotografija automobila našeg kolege. Tako smrskan auto sigurno nije mogao da bude da je u njega udario neko vozeći propisnom brzinom. Čujemo da ovo delo karakterišu kao nasilničku vožnju. To nije nasilnička vožnja, već bahata i opasna koja je jednog nevinog i poštenog čoveka koštala života i nanela teške telesne povrede još nekolicini ljudi - priča Petrović.

Njegov kolega kaže da je sinoć odmah nakon što je preko "mreže" čuo da se dogodila saobraćajna nesreća došao do mesta nesreće i da je zatekao jeziv prizor.

- Na sve strane su bili mobilni kreveti Hitne pomoći. Čula se kuknjava, prolaznici su se držali za glavu od šoka, neki su i plakali... Nismo mogli da priđemo da vidimo šta se tačno desilo a onda sam čuo kako očevici prepričavaju da se vozač BMW-a kretao veoma brzo i da je direktno udario u auto našeg kolege iz suprotnog smera - kaže potreseno sagovornik.

Dodaje da je čuo od očevidaca da je pre nesreće zeleni BMW protutnjao Jevrejskom ulicom ka centru grada.

Saobraćajna nesreća u Novom Sadu Izvor: Kurir.rs/TMajkić

- Jedan čovek koji je išao peške ulicom ispričao mi je da je čuo buku motora automobila i da ga je to začudilo zato što se vrlo blizu nalazi semafor te je morao da uspori. Odjednom je čuo iz drugog smera istu buku i zaključio da je BMW napravio polukružno na semaforu te da se vraćao istom ulicom i tada se direktno sudario sa Borom - objašnjava kolega pokojnog taksiste.

Dodaje da je to sigurno bila velika brzina jer takvi automobili kao što je BMW imaju puno konjskih snaga i razvijaju veoma veliku brzinu za svega par sekundi.

- Očigledno je vozač BMW-a dodao naglo gas i zbog klizavog kolovoza izgubio kontrolu nad vozilom i samo produžio u suprotnu traku. Katastrofa. Istini za volju, već sam od par kolega iz raznih udruženja čuo upozorenje da se u poslednje vreme po Novom Sadu kreće jedan zeleni BMW velikim brzinama. Istini za volju, primetili smo ih nekoliko, ali mi je ovaj nekako upečatljiv i mislim da je to momak koji je u poslednje vreme ugrožavao sebe i sve druge učesnike u saobraćaju, a sada se desilo ono najgore - zaključuje naš sagovornik.

Taksisti SOS udruženja pokrenuli su inicijativu da se skupe određena sredstva u znak prve pomoći za porodicu nastradalog kolege a tu ideju podržali su i brojni taksisti iz drugih udruženja.

1/4 Vidi galeriju Taksisti odali počast poginulom kolegi Foto: screenshot IG/192_rs

Jedna devojka u teškom stanju

Nakon saobraćajne nesreće u Novom Sadu, dve ženske osobe (2000. godište) primljene su na dalje lečenje. Jedna na Odeljenje urgentne hirurgije, a druga na Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. Obe se nalaze u svesnom stanju, orijentisane i hemodinamski stabilne, navode iz Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine.

Jedna pacijentkinja (2001. godište) je teškog opšteg stanja sa politraumatskim povredama hospitalizovana je nakon operativnog lečenja na Klinici za anesteziju, intenzivnu terapiju i terapiju bola.

Mladić (19) sa kontuzionim i drugim telesnim povredama, nakon kompletne dijagnostike i ukazane medicinske pomoći, otpušten je u stabilnom stanju na kućno lečenje.

1/5 Vidi galeriju Nesreća u Novom sadu, više ljudi povređeno Foto: printscreen/instagram/192_rs, Prinstcreen/Instagram/192

Uhapšen vozač BMW

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. S. (25) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se tereti da je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je u Jevrejskoj ulici, jedna osoba poginula, tri su teško, a jedna je lakše povređena.

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.

U međuvremenu, isplivala je fotografija osumnjičenog vozača BMW na kojoj se vidi da sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera - "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića.