Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 41 intervenciju na terenu (28 tokom dana i 13 tokom noći). U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljen 31 pregled odraslih osoba (tokom dana 5, a tokom noći 26 pregleda). Intervencija na javnom mestu bilo je ukupno 10.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa epileptičnim napadima, sa bolom u grudima, dijabetičari i astmatičari. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom i astmatičari - navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.

U prethodna 24 časa službi hitne pomoći je upućeno 190 poziva telefonom.

