Brajan Volš 1. januara 2023. u 4.52 sata na internetu je počeo da pretražuje koji je "najbolji način da se reši tela", zbog čega istražitelji sumnjaju da je neposredno pre toga u kući ubio suprugu Anu. Usledile su sledeće pretrage:

4.54h - "10 načina da se rešite leša"

4.55h - Koliko je potrebno da telo počne da se oseća?

9:33h - Koliko dugo ostaje DNK?

9:35h - Da li se identifikacija može izvršiti na osnovu delimičnih ljudskih ostataka?

9:59h - Kako se rešiti mobilnog telefona? i kako se rešiti računara?

10:29h - Moja žena je nestala, šta da radim?“

11:28h - blog post pod nazivom „6 načina za rešavanje tela“.

11:50h - Mogu li da koristim izbeljivač da očistim drvene podove od mrlja od krvi?

Takođe je, kako se navodi, kliknuo na članak pod naslovom „Želite da se izvučete za ubistvo? Koristite poseban deterdžent.“

Volš je takođe izvršio nekoliko pretraga posle podneva o upotrebi vodonik-peroksida za uklanjanje mrlja od krvi.