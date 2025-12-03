Slušaj vest

Duško Tuvić (69) peta je žrtva saobraćajne nesreće koja se dogodila 27. novembra na magistralnom putu Ruma-Irig. Selo Mladenovo ponovo je zavijeno u crno nakon ove vesti čime je broj stradalih u ovoj tragediji, koja se dogodila pre samo nedelju dana, porastao na pet.

- Sahrana našeg Duška biće održana danas u 13 časova na groblju u Mladenovu. U selu već danima vlada tišina i neizmerna tuga, a sve meštane je dodatno dotukla vest o još jednom gubitku. Svi kažu da je selo izgubilo dobre, vredne i poštene ljude i da niko ne pamti ovakvu tragediju - kaže za Kurir jedan meštanin Mladenova i dodaje da se Duško za život borio skoro nedelju dana, ali da ipak nije izdržao kobne povrede.

Podsetimo, Vukosava Kužić, Milka Ćulibrk, Branka Adamović i Mile Mandić stradali su na licu mesta tog kobnog dana kada su zajedno sa svojim vozačem Duškom krenuli na put.

Foto: Privatna arhiva

"Sudbina je htela drugačije..."

- Svi su bili dobri, časni i vredni ljudi. Godinama su radili za nadnicu, odlazili u njive i ništa im nije bilo teško. Umesto da stare dane provode sa unučićima, sudbina je, nažalost, htela drugačije. Vozač kombija Duško, godinama je organizovao ove poslove i vozio ih, sada je nažalost i on preminuo - dodaje naš sagovornik, ističući da je tog jutra iz sela krenulo dva kombija sa radnicima.

Prvi je prošao kobnu deonicu bez problema, dok je drugi, koji je vozio Tuvić, odvezao radnike u smrt.

Stravična nesreća dogodila se rano ujutru, oko 6.30 časova. Kombi koji je prevozio sezonske radnike iz Mladenova u Pećince udario je prednjim delom u putarski valjak kojim je upravljao N. V. (49).

- Prema dosadašnjim informacijama iz istrage, kombi se kretao iz pravca Rume ka Irigu neprilagođenom brzinom u odnosu na stanje puta. Iz nepoznatih razloga udario je u valjak koji se kretao istim smerom ispred njega - navodi izvor iz istrage.

Od siline udara vozilo je potpuno smrskano, a radnici koji su se nalazili u njemu pretrpeli su katastrofalne povrede. Četvoro je preminulo odmah nakon nesreće, dok se vozač borio za život sve do juče.

Selo ne pamti ovakvu tragediju

Mladenovo je ostalo bez pet svojih meštana u jednom trenutku, što, kako meštani navode, selo neće moći dugo da zaboravi.