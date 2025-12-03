Slušaj vest

Zoran M. (42) i njegova ćerka (16) koji su nastradali u stravičnoj saobraćajnoj nesreći kod Laćarka, kada je džip u kome su bili udario u kombi koji se isprečio na putu, biće sahranjeni danas na lokalnom groblju u Inđiji.

Da podsetimo, stravična nesreća dogodila se u subotu ujutru, kada su zajedno sa devojčicinom majkom krenuli na svinjokolj u Čalmu. Prema nezvaničnim informacijama, auto je usled otežanih vremenskih uslova udario u kombi šabačkih registarskih oznaka koji se okrenuo na putu jer je, navodno, naleteo na blato. Devojčica i otac na mestu su ostali mrtvi, dok je majka sa povredom ramena prevezena u bolnicuu Sremskoj Mitrovici. Povređen je i vozač kombija koji je kasnije uhapšen.

- Otac i ćerka počivaće jedno pored drugog u porodičnoj grobnici. Šta reći, tuga do neba. Ovo je tragedija nesagledivih razmera - kaže poznanik porodice.

Stravičnu nesreću izbegao je sin porodice koji je ostao kod kuće.

- Do jezive nesreće je došlo na krivini na kojoj je vidljivost smanjena, odnosno ne vidi se ništa, jer je ravnica, a magla se spusti kada nastupi hladno vreme. To stanje dodatno stvara probleme vozačima u ovoj deonici - podseća sagovornik.

Kako je za Kurir ranije ispričao očevidac, sve se desilo u nekoliko trenutaka i udes nije mogao da se izbegne.

- Istraga će utvrditi da li je vozač kombija usled neprilagođene brzine, navodno izgubio kontrolu nad vozilom i zbog loše vidljivosti i klizavog kolovoza okrenuo se i stao tako da se "nisan" zakucao u njega. Udarac je bio silovit tako da su oba vozila završila pored puta, u njivi - navodi jedan od očevidaca ove subotnje nesreće i dodaje: