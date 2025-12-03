Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Panta Z. (42) zbog sumnje da je u dvorištu porodične kuće 1. decembra neovlašćeno, radi prodaje držao ukupno oko 13 kilograma različitih vrsta narkotika.

- Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - saopšteno je iz tužilaštva.

Tužilaštvo je nakon saslušanja predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Hapšenje i zaplena heroina Izvor: Mup Srbije

Naredbom o sprovođenju istrage Panti Z., kako se navodi, se na teret stavlja krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Postoje osnovi sumnje da je Panta Z. neovlašćeno radi prodaje u dvorištu porodične kuće, u buretu zakopanom u zemlji, držao ukupno 9.855,95 grama supstance koja sadrži heroin, 968,86 grama supstance u kojoj je detektovano prisustvo supstanci heroin, kofein i paracetamol i 2.493,19 grama supstance kokain - saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Takođe, pronađena je i digitalna vagica, kao i aparat za vakumiranje na kojima je detektovano prisustvo supstance kokain, heroin i paracetamol za koje se sumnja da su korišćene pri razmeravanju i pakovanju opojne droge za prodaju, kao i 511,15 grama supstance kofein i paracetamol za koju se sumnja da je korištena za uvećanje mase pri pakovanju.