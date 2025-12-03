- U restoran su potom ušla dva mladića, koja su prišla advokatima i tražila od Luke Nikolića da skine duksericu sa oznakama Mačevalackog kluba "Partizan" i da izađe napolje. Kada je advokat to odbio, rekavši da je mačevalac "Partizana" i da je advokat i da nije u navijačkim pričama, jedan od njih ga je snažno udario pesnicom u lice, dok je drugi nasrnuo na njegovog brata Danila, koji na sreću nije teže povredjen - kaže naš izvor iz istrage i dodaje da su inspektori, koji su sedeli u lokalu, zaustavili dalji napad, a policija je ubrzo stigla na lice mesta i privela napadače.