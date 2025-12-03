Slušaj vest

Taksista Boro Kuzmanović (53) koji je poginuo u stravičnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak uveče u Novom Sadu, kada je osumnjičeni Andrija S. (25) direktno udario BMW-om u taksi, biće sahranjen u rodnom selu Tomina kod Sanskog mosta u petak.

Da podsetimo, nesrećni Kuzmanović prevozio je tri devojke kada je u ponedeljak uveče na njega naleteo osumnjičeni Andrija S. sa kojim su se u kolima nalazila dvojica momaka. Posle nesreće šestoro ljudi je prevezeno u bolnicu, ali je taksista ubrzo po prijemu preminuo. Jedna od povređenih putnica iz taksija i dalje u teškom stanju i lekari se bore za njen život.

Nastradali Boro Kuzmanović Foto: Privatna arhiva

Kuzmanović koji je sa suprugom živeo u Kaću, rodom je iz Tomine u BiH i u rodnom selu biće i sahranjen.

- Mi još uvek ne možemo doći sebi i prihvatiti da našeg Bora nema. On je bio toliko dobar i vredan čovek, otišao je da zaradi za hleb, a kako je završio? Jednostavno nam je preteško, organizujemo sahranu, a do skora smo se smejali i radovali sa njim - priča rođak i dodaje da je deo familije već došao za Novi Sad kako bi preuzeli telo i organizovali sve što mogu:

- Držimo se nekako, moramo i zbog njega, a i zbog njegove supruge.

Sekli lim

- Vozač zelenog BMW-a je odjednom dao gas, auto ga je zaneo od velike brzine i prebacio ga u levu traku, nakon čega je direktno udario u taksi - ispričali su očevici.

Udar je bio toliko snažan da su prolaznici u šoku gledali u smrskana vozila, dok su ekipe Hitne pomoći i vatrogasci satima izvlačili povređene.

Direktor SOS taksi udruženja, čiji član je bio i preminuli Kuzmanović, Aleksandar Petrović naveo je da je Kuzmanović njihov dugogodišnji kolega.

- Svi smo još u šoku! Velika je to tuga i nesreća. Boro je moj dugogodišnji saradnik, poznajemo se 15-ak godina i bio je izuzetno vredan i dobar kolega - priča Petrović.

Dodaje da je sve taksiste u Novom Sadu jako pogodila vest o pogibiji kolege pogotovo zbog načina na koji je stradao.

- Nismo dobili još precizne informacije kako se sve to dogodilo. Ono što su svi mogli da vide je fotografija automobila našeg kolege. Tako smrskan auto sigurno nije mogao da bude da je u njega udario neko vozeći propisnom brzinom. Čujemo da ovo delo karakterišu kao nasilničku vožnju. To nije nasilnička vožnja, već bahata i opasna koja je jednog nevinog i poštenog čoveka koštala života i nanela teške telesne povrede još nekolicini ljudi - priča Petrović.

Taksisti SOS udruženja pokrenuli su inicijativu da se skupe određena sredstva u znak prve pomoći za porodicu nastradalog kolege a tu ideju podržali su i brojni taksisti iz drugih udruženja.

Uhapšen

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su A. S. (25) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se tereti da je izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj je u Jevrejskoj ulici, jedna osoba poginula, tri su teško, a jedna je lakše povređena.

A. S. je određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, nadležnom javnom tužiocu.

U međuvremenu, isplivala je fotografija osumnjičenog vozača BMW na kojoj se vidi da sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera - "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića.