EVO ŠTA JE ODALO SRBE IZ SEN DENIJA! Delovali su iz senke, nisu privlačili pažnju: Poreski inspektori zbog OVOG upada raskrinkali čitavu porodicu!
Iako su na papiru delovali samo kao obični stanovnici pariskog predgrađa, njihova svakodnevica je bila isprepletana kupovinom luksuznih nekretnina, skupocenih automobila i brendirane garderobe.
Upravo ta nagla i teško objašnjiva promena životnog stila privukla je i pažnju Nacionalne istražne jedinice koja je ubrzo otkrila da iza svega stoji dobro organizovana kriminalna mreža povezana porodičnim i prijateljskim vezama.
Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti je za jutarnji program Kurir televizije rekao da u kriminalnom miljeu Evropom haraju lica sa naših prostora. Takođe je spomenuo o kakvoj se opštini unutar Pariza radi.
- To je posebna opština u regiji Pariza, Sen Deni je poznat po tome što noću nije preporučljivo ići po toj oblasti, tamo se nalaze bande koje ugrožavaju neometano šetanje u večernjim časovima. Ova grupa je delovala godinama unazad i ništa se ne bi dogodilo da poreska uprava Francuske nije uvidela nepravilnosti u njihovom biznisu. Oni su se bavili trgovinom sekundarnih sirovina, na računu je bilo malo para, pa su oni mislili da tako neće upasti u oko poreskoj upravi, ali se ispostavilo drugačije - započeo je Spasić.
Istraga trajala godinu dana
Spasić dodaje da je istraga protiv ove kriminalne grupe trajala godinu dana dok tamošnji inspektori nisu odlučili da provere o čemu se radi.
- Tako su upali u prostorije kriminalne grupe, njihove kuće u kojima su živeli, delovali su kao porodica, a imali su čak i svoje pomagače. Ustanovili su da se unutar tih prostorija nalazi ogromno bogatstvo u vidu umetnina, satova i drugih stvari. Svakako da naši ljudi ne mogu da odole luksuznim automobilima, pa se tamo našao i jedan takav čija je cena preko 200.000 evra i tu su Francuzi shvatili da nije sve kao što predstavljaju - tvrdi Spasić.
Kurir.rs