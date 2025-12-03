Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da je rešenjem direktora policije, a na osnovu novog Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP, za komandanta Helikopterske jedinice ponovo postavljen pukovnik policije Nenad Nedić.

Nedić je rođen 1979. godine u Beogradu., gde je diplomirao sa prosečnom ocenom 9.

Prvo mesto službovanja bio mu je aerodrom Golubovci - Podgorica, gde je u sastavu 897. mešovite helikopterske eskadrile sa pozicije pilota protivoklopnog helikoptera napredovao do pozicije nastavnika letenja. Od 2006. do 2008. bio je raspoređen na aerodrom Batajnica u 252. eskadrilu na poziciju nastavnik letenja.

Od 2008. godine zaposlen je u Helikopterskoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, dok je 1. januara 2019. godine postavljen za komandanta Helikopterske jedinice.

Ovlašćeni je ispitivač u letu i imalac najviše pilotske dozvole saobraćajnog pilota helikoptera sa ovlašćenjem za instrumentalno letenje.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova više puta je nagrađivan i vanredno unapređen. Zajedno sa pripadnicima Helikopterske jedinice aktivno je učestvovao u misijama gašenja požara na teritoriji Republike Srbije i u regionu, poput Republike Slovenije, Republike Grčke, Republike Severne Makedonije i Republike Srpske.

Foto: Nemanja Nikolić

Aktivno je učestvovao u procesu uvođenja novih AIRBUS helikoptera tipa N-145 i N-215 (Super Puma) u operativnu upotrebu, a dobitnik je priznanja ove kompanije za postignute rezultate u operacijama gašenja požara helikopterima N-145.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, povodom Dana državnosti, odlikovao je Helikoptersku jedinicu, čiji je Nedić komandant, Ordenom zasluga za odbranu i bezbednost prvog stepena za natprosečno, uzorno i časno izvršavanje dužnosti i zadataka u oblasti odbrane i bezbednosti.



Nedića i pripadnike Helikopterske jedinice odlikovao je episkop mileševski Atanasije ordenom Belog anđela trećeg stepena, kao i ordenom Belog anđela drugog stepena za angažovanje pri podizanju Časnog krsta Hristovog na vrhu Titerovac iznad manastira Mileševa.

Nosilac je Ordena časti sa srebrnim zracima uručenim za Vidovdan 2024. godine od strane tadašnjeg predsednika Republike Srpske Milorada Dodika.