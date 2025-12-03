Slušaj vest

U ponedeljak uveče, u Strumičkoj ulici na Voždovcu u Beogradu, došlo je do teškog fizičkog obračuna između dvojice muškaraca, a sve je počelo, prema nezvaničnim informacijama, raspravom oko parking mesta.

Incident se dogodio nakon svađe koja je izbila između P.Š. (32) i D.Ć. (27). Svađa je ubrzo prerasla u fizički sukob, kada je P.Š. navodno upotrebio dizalicu za automobil kao oružje, udarivši njome D.Ć. u predelu glave.

Povređenom D.Ć. lekarska pomoć ukazana je u Urgentnom centru (UC), gde su mu konstatovane povrede.

Stepen povreda zasad nije poznat javnosti.