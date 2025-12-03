Slušaj vest

Život Bora Kuzmanovića (53), novosadaskog taksiste, koji je poginuo u ponedeljak uveče, kada je direktno u njegov auto udario bahati Andrija S. (25) iz beograda BMW automobilom, pri velikoj brizini, obeležila je velika tragedija.

Njegov otac je, takođe, nastradao u saobraćajnoj nesreći, kao traktorista, kada je Boro bio mali, piše Republika.

- Boro je sa 22 ili 23 godine ostao bez oca i to je užasno pogodilo njega i njegovu porodicu. Imao je težak život i mučio se mnogo u mladosti i kasnije. Preselio se u Novi Sad kao ozbiljan čovek u četrdesetim godinama. Radio je kao taksista veoma naporno i po mnogo sati i na kraju je mučenik završio kao i njegov otac. Zla kob - rekao je za Republiku prijatelj nastradalog taksiste.

Smrskani automobili posle sudara Foto: Kurir.rs/D.Š.

Borov rođeni brat i brat od strica juče su doputovali u Novi Sad da preuzmu njegovo telo i da organizuju transport do Tomine kod Sanskog Mosta gde će biti sahranjen - ispričao je prijatelj Kuzmanovića, koji ga ujedno i opisuje najlepšim rečima:

- Bio je baš dobar čovek i kolega. Mučno je zarađivao za hleb u Novom Sadu, gde je satima bio učesnik u saobraćaju, uvek je bio skoncentrisan i profesionalan.

Boro nije imao šansu da preživi jer ga je silovito udario BMW beogradskih tablica u velikoj brzini. U istom udesu povređene su tri devojke koje je taksista vozio u tom momentu. BMW je u Jevrejskoj ulici prešao u suprotnu traku i direktno udario u tasksi.

Očevice saobraćajne nesreće posebno je uznemirilo to što vozač BMW Andrija S. nije pritekao u pomoć povređenima, nego je iz svojih kola uzeo jaknu i telefon i otišao na drugu stranu.

Nastradali Boro Kuzmanović Foto: Privatna arhiva

Borove koelge iz taksi udruženja apeluju da se bahati vozač kazni višegodišnjom robijom i da se ispitaju sve okolnosti udesa, a posebno da odgovaraju oni koji ranije nisu procesuirali Andriju S., budući da su ga zbog nasilničke vožnje ranije prijavljivali i građani i taksisti.

Podsetimo, Andrija S. ranije se fotografisao sa najpoznatijim blokaderima, tzv. "braćom roleks" - Lukom i Lazarom Stojkovićem, a ta fotografija je posle stravične nesreće u Novom Sadu isplivala u javnost.

Andrija S. u društvu "roleks braće" Foto: Printscreen