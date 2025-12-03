Slušaj vest

Miroslav Đorđević iz Crljenca kod Petrovca na Mlavi pre skoro dva meseca ostao je bez sina Mateje, kada ga je nakon sudara dva automobila jedan od njih udario dok je stajao na autobuskoj stanici. Njegovo telo, učesnici nesreće, pokušali su da sakriju u šipražju.

Otac je za emisiju "Crna hronika" ispričao potresne detalje svog velikog gubitka.

Miroslav Đorđević Foto: Kurir Televizija

- To se dogodilo osmog oktobra dok sam bio na poslu. On je krenuo na posao i imam svedoke da je on bio na stanici, čekao je autobus. Radio je preko omladinske zadruge kao maloletnik, falilo mu je mesec dana do punoletstva. Supruga mu je pre posla napravila doručak i on je krenuo na posao - kaže on.

Ovaj otac dodaje da poznaje osobe odgovorne za ovu nesreću, te da je jedna od osoba iz sela. Izlazio je sa sprodenog puta punom brzinom i udario u njegovog sina, a kasnije i tvrdio da sin uopšte nije bio na stanici.

- Istraga je u toku. Dečko je uhapšen i u pritvoru je, a moj advokat će proveriti i zašto je drugi osumnjičeni pušten. On je poginuo u 11:10, završili su uviđaj, istraga se završila posle pola sata. Ostali su otac i rođeni brat uhapšenog dečka koji je ubio mog sina, koji je vozio BMW. Čuo sam da su se priključili neki njegovi drugovi kasnije. Tražili su četvrti točak od BMW-a, a mi smo ga našli tek kilometar dalje od nesreće, dva dana nakon nesreće. Oni nikako nisu mogli da ga nađu.Tu gde je vozač tražio točak, našao je telo pored grmlja jedne male šume - kaže otac poginulog.

Otac veruje da je telo premeštano

On dodaje da veruje da su za premeštanje tela upravo oni krivi, a izdat je i nalog za utvrđivanje od strane javnog tužioca, kako bi se utvrdilo da li je telo zaista premeštano.

- Nemoguće je od mesta udarca da bude telo više od 100 metara dalje, i to baš u žbunju sakriveno. Po mom i advokatovom mišljenju, kao i javnog tužioca, smatra se da je telo pomerano. Prilikom saobraćajne nesreće i bilo kog udarca telo ostane na automobilu ili prilikom velike brzine telo ode iza automobila. To mi je objašnjeno na suđenju. I dalje ne znam zašto je on na slobodi i kući je, možda je zbog godina jer ima preko 80 godina - kaže on.

Đorđević dalje objašnjava da se tvrdi da je jedna osoba bila u automobilu prilikom nesreće, pa dodaje i da je automobil bio potpuno uništen:

- Njemu je bio povređen samo prst na ruci. On je krenuo pešaka ka Domu zdravlja. Posle ga je sivi Golf preuzeo i vozio dok se nisu susreli sa Hitnom pomoći. Po nekim izvorima mi je potvršeno da je moj sin ubijen na licu mesta.

Foto: Privatna arhiva

Otac na psihijatriji dobio 13 lekova, otkriven mu je tumor

- Najviše uspevamo da se borimo sa ovim pomoću lekova. Ja sam skoro mesec dana bio na psihijatriji, jako sam teško ovo podneo. Proširio mi se neki osip na glavi i počela je koža da mi se peruta. Sumnjali su na masno tkivo, to je onda krenulo da se širi, na kraju nije opšte masno tkivo već tumor - kaže ovaj otac.

Đorđević dodaje da pije jaku terapiju koja ga "isključi", izgubi snagu i nema mogućnost da radi. Neprestano mu se spava, ne sme da brzo ustaje ili vozi zbog 13 različitih lekova koje je dobio na psihijatriji.

Život nam je promenio iz korena. Sve to košta, on je dečko koji je zarađivao za svoju kuću, pomagao je finansijski, sve što je zaradio je želeo da uloži u kuću - kaže Đorđević.

Mateja pomagao ljudima koji su mu okončali život

Ovaj otac dodaje da je njegov sin bio mesar, te je znao i pomagao jednom od učesnika nesreće, pa je odlazio i klao njihove svinje.

- Dolazio je i kući sa tim dedom, mleo mu meso za kobasice. On je radio svoj posao, a deda mu plati. Moj kum je prisustvovao kada je otac dečaka koji mi je ubio sina rekao "da je mom sinu nešto falilo, ja bih se ubio na licu mesta".

