Slušaj vest

Prikolica šlepera prevrnula se na obilaznici oko Beograda, između Orlovače i Ostružnice.

Prikolica se prevrnula oko 14 časova, što je izazvalo zastoj u saobraćaju. Kolona vozila bila je duga skoro dva kilometra.

1/7 Vidi galeriju Prevrnula se prikolica šlepera Foto: Printscreen/RTS

Vozač drugog kamiona koji je bio prisutan u trenutku nesreće, rekao je da je njegov kolega kasno uočio znak "radovi na putu", da je pokušao da skrene, i da se tada prikolica okrenula na kolovozu.

Nakon toga, policija je izašla na teren i uviđaj je završen oko 15.30.

Na terenu su bile i službe koje su prvo pomerile kamion, a zatim i prikolicu.

Saobraćaj na toj deonici puta normalizovan je oko 17.30.