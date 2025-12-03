Slušaj vest

Prikolica šlepera prevrnula se na obilaznici oko Beograda, između Orlovače i Ostružnice.

Prikolica se prevrnula oko 14 časova, što je izazvalo zastoj u saobraćaju. Kolona vozila bila je duga skoro dva kilometra.

Prevrnula se prikolica šlepera Foto: Printscreen/RTS

Vozač drugog kamiona koji je bio prisutan u trenutku nesreće, rekao je da je njegov kolega kasno uočio znak "radovi na putu", da je pokušao da skrene, i da se tada prikolica okrenula na kolovozu.

Nakon toga, policija je izašla na teren i uviđaj je završen oko 15.30.

Na terenu su bile i službe koje su prvo pomerile kamion, a zatim i prikolicu.

Saobraćaj na toj deonici puta normalizovan je oko 17.30.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteHronikaRUSVAJ NA AUTO-PUTU KOD MARADIKA: Kamion probio zaštitnu ogradu! Pogledajte snimak iz drona, kolone kilometarske, obustavljen saobraćaj ka Novom Sadu FOTO/VIDEO
Nezgoda na auto-putu
PlanetaHOROR NA AUTOPUTU! Kamiondžija gledao filmove za odrasle, pa ubio oca dvoje dece! (FOTO/VIDEO)
Screenshot 2025-09-20 140121.png
HronikaJEZIVE SLIKE! UŽAS NA PUTU NIŠ - PIROT: Šleper potpuno smrskan, završio u provaliji
collage.jpg
HronikaTEŽAK SUDAR 2 ŠLEPERA NA BAJAKOVU: Kabina smrskana, prikolica presećena na pola, usled nesreće očekuju se saobraćajni zastoji (FOTO)
17222388441682932775hitna-pomoc-rina.jpg