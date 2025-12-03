Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula uhapsili su L. V. (20), Đ. V. (18) i V. M. (18) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje, dok je zbog istog krivičnog dela osumnjičeni maloletnik (17) saslušan.

Osumnjičeni su u novembru, u Višnjičkoj banji, vidno noseći obeležja jedne navijačke grupe prišli četrnaestogodišnjaku i petnaestogodišnjaku, od kojih su tražili da skinu majice sa obeležjem jednog sportskog kluba i uz pretnju nožem, naneli im lake telesne povrede.

Pretresom stanova osumnjičenih, policija je pronašla predmete i sredstva izvršenja krivičnog dela.

L. V, Đ. V. i V. M. je, po nalogu dežurnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova, dok je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva osumnjičeni maloletnik saslušan.

Kurir.rs

