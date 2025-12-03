Slušaj vest

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana A.S. (25) iz Beograda, zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću 1. decembra u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu u kojoj je taksista Bora Kuzmanović (53) poginuo, a tri osobe teško i jednu lakše povredio.

Pritvor je određen da osumnjičeni ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u krakom vremenskom periodu i zato što je način izvršenja i posledica krivičnog dela koji su doveli do uznemirenja javnosti, rečeno je za Tanjug u tom sudu.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u vezi sa krivičnim delom ugrožavanje javnog saobraćaja, za koje je propisana kazna zatvora u trajanju od pet do 15 godina.

U saopštenju je tužilaštvo navelo da je izvršen uviđaj na licu mesta saobraćajne nezgode, da su izuzeti svi tragovi i materijalni dokazi, kao i snimci sa nadzornih kamera na licu mesta i okolini, date su naredbe za mašinsko veštačenje vozila koja su učestvovala u nezgodi, te naredbe za toksikološko veštačenje.

Tragična saobraćajna nesreća

Podsećamo, teška saobraćajna nesreća dogodila se 1. decembra u Jevrejskoj ulici u Novom Sadu. U nesreći je učestvovao automobil BMW i taksi vozilo.

Kako je Kurir pisao, Boro nije imao šansu da preživi jer ga je silovito udario BMW beogradskih tablica u velikoj brzini. U istom udesu povređene su tri devojke koje je taksista vozio u tom momentu. BMW je u Jevrejskoj ulici prešao u suprotnu traku i direktno udario u taksi.

Taksista je podlegao povredama koje je zadobio u nesreći, dok su četiri osobe povređene.

Blokader iz Beograda

- Vozač BMW-a je blokader iz Beograda, čemu svedoči fotografija koja se deli društvenim mrežama, a na kojoj se vidi da sedi u društvu možda i najpoznatijih blokadera — "roleks" braće Luke i Lazara Stojakovića - podseća izvor.

Bilbord za svog "mezimca" - Pojedini građani su nakon nesreće počeli da povezuju da je reč o mladiću koji jeu maju 2022. godine zakupiobilbordkako bi javno čestitao rođendan svom automobilu?!Ta informacija nije proverena, ali ostaje pitanje da li je reč o istoj osobi, s obzirom na sličnost - kaže izvor i dodaje: - Automobil su svi prepoznali baš zbog specifične boje i prepoznatljivog modela, pa su mnpogi počeli da povezuju ove dve priče. Inače, pre tri godine osvanuo je bilbor sa fotografijom besne mašine uz natpis: "Od groma do hroma... Srećan rođendan, lepi grome moj!". Da li je baš A. S. čestitao rođendan svom automobilu na ovaj bizaran način ili je pak u pitanju neko drugi, mi to ne znamo, ali sličnost je stvarno velika. O zakupu bilborda kako bi čestitao rođendan svom automobilu, pisao je tada i Kurir, o čemu detaljnije možete pročitati klikom na link. Foto: Društvene Mreže