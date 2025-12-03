Staklo je rasuto svuda po putu, a i delovi automobila, dok je drugo vozilo ostalo parkirano ispred
VOZILO ZAVRŠILO NA KROVU, MLADIĆ (21) POVREĐEN! Teška saobraćajna nesreća na Mostu na Adi: Saobraćaj otežan (VIDEO)
Mladić (21) povređen je večeras u saobraćajnoj nesreći na Mostu na Adi, posle isključenja za Adu — u smeru za Rakovicu.
Naime, kako se vidi na snimcima Instagram stranice "serbialive_vesti" jedan automobil je završio na krovu usled siline sudara.
Staklo je rasuto svuda po putu, a i delovi automobila, dok je drugo vozilo ostalo parkirano ispred.
Uviđajem će biti poznato kako je došlo do nesreće.
