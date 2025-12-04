Slušaj vest

Mladić Ensar Martinović (25) nastradao je pre tri dana u teškoj saobraćajnoj nesreći u gradu Evijk u Holandiji.

Saobraćajna nesreća, podsetimo, dogodila se 1. decembra oko 23.15 časova na promentnoj deonici Van Heemstraveg, jednoj od ulica koje povezuju Evijk i okolna mesta. Inače, mladi Pazarac je godinama živeo i radio u gradu Nijmegenu u Holandiji.

Direktan sudar

- Kobne večeri Ensar Martinović vozio je bicikl a, iz za sada nepoznatog razloga, on se sudario sa vozilom marke "ford". Od siline udarca bicikl je odleteo na travu, a prema oštećenjima na "fordu" može se zaključiti da je sudar bio direktan - prenose holandijski mediji i dodaju:

- Nažalost, od zadobijenih povreda mladić je preminuo na licu mesta. Lekari Hitne pomoći pokušali su da ga reanimiraju, ali su samo mogli da konstatuju smrt bicikliste.

Uviđaj je trajao satima, a na licu mesta bio je veliki broj pripadnika policije i Hitne pomoći. Istraga povodom nesreće je je u toku i ona će otkriti kako je tačno došlo do tragedije.

Iz ugledne porodice

Inače, nakon nesreće svi koji su poznavali Ensara su neizmerno tužni i van sebe od bola i tuge. Za njega imaju samo reči hvale, a navode da je bio tih, miran i vredan mladić koji potiče iz ugledne novopazarske porodice Martinović.

"Ensar je bio dobar čovek, neko ko je vredan svakog pomena. Jako mi je žao što je život izgubio tako mlad, ali Alah za njega sigurno ima plan. Iako nma je teško, moramo da se pomirima sa tim", "Otišao je najbolji od nas, nekako kao da nemam reči da opišem koliko je bio dobar i cenjen" - kažu prijatelji za nastradalog mladića.