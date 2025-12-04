"SAMO JAKO BRATE!" OSVANUO ŠOKANTAN SNIMAK POSLE STRAVIČNOG UDESA KOD UMKE: Skandalozne reči vozača BMW-a koji je udario u kamion (Video)
Očevici saobraćajne nesreće na Obrenovačkom putu, u blizini Umke u kojoj su jutros učestvovali putnički automobil marke BMW i kamion, kažu da je vozač BMW-a tokom cele deonice vozio izuzetno agresivno, naglo menjao trake i u više navrata zamalo izazvao udes.
Nažalost, na kraju je došlo do udesa kada je, prema rečima očevidaca, BMW udario u kamion, a potom se vozač navodno još i hvalio time.
Podsetimo, nesreća se dogodila rano jutros oko 6 časova.
Kako navode građani koji su se našli na licu mesta, ponašanje vozača ukazivalo je na mogućnost da je bio pod dejstvom alkohola ili narkotika.
Nakon što je automobil udario u kamion, na društvenim mrežama na Instagram stranici srbija.sad pojavio se snimak na kojem se čuje mladić kako objašnjava uz smeh kako je došlo do sudara.
- Ne znam ja, ja sam udario, ovaj udario me kamion, brate, samo jako - rekao je on smejući se.
Na video snimku sa lica mesta vidi se automobil koji je maltene pod kamionom, a jedan od pratilaca profila komentarisao je da je ovo "opet ista deonica" na kojoj se, kako tvrdi, izuzetno često događaju udesi.
- Užas, on ne zna ni ko je koga udario, mogao je nekoga unesrećiti i zaviti u crno. Deonica od Čukarice do Umke je veoma opasna, velika je frekvencija saobraćaja, dok pojedini vozači voze veoma brzo ugrožavajući druge učesnike u saobraćaju, kao na primer i dotični sa snimka - samo je neki od komentara ispod objavljenog snimka.
Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenima, niti o uzroku nesreće.
Na putu je svuda srča, delovi vozila razbacani, a policijski uviđaj je u toku, više detalja očekuje se nakon završetka istrage.