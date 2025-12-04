Slušaj vest

Strašan incident dogodio se juče u Lazarevcu kada je automobil uleteo u prodavnicu. 

U tom trenutku je u radnji bilo dvoje ljudi, i na svu sreću niko nije povređen.

"Juče tokom dana došlo je do uletanja automobila u prodavnicu auto delova u Ulici Branka Radičevića u Lazarevcu. Na svu sreću nema povređenih lica. Materijalna šteta je velika. Za sada nije poznato kako je došlo do ovog incidenta", objavljeno je na Instagram stranici 192_rs.

Policija je odmah izašla na teren, izvršila uviđaj.

Stanovnici Lazarevca kažu da je udar bio toliko snažan da su ga čuli i nekoliko ulica dalje.

