Strašan incident dogodio se juče u Lazarevcu kada je automobil uleteo u prodavnicu.

U tom trenutku je u radnji bilo dvoje ljudi, i na svu sreću niko nije povređen.

"Juče tokom dana došlo je do uletanja automobila u prodavnicu auto delova u Ulici Branka Radičevića u Lazarevcu. Na svu sreću nema povređenih lica. Materijalna šteta je velika. Za sada nije poznato kako je došlo do ovog incidenta", objavljeno je na Instagram stranici 192_rs.

Policija je odmah izašla na teren, izvršila uviđaj.