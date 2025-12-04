Slušaj vest

U velikoj međunarodnoj policijskoj operaciji, sprovedenoj u saradnji više evropskih službi, uhapšeni su dvojica Srba i jedna Šveđanka zbog sumnje da su učestvovali u lancu finansijskih prevara koji je, prema navodima istražitelja, oštetio bogate prodavce i investitore širom Evrope.

- Sumnja se da je ova kriminalna grupa od decembra 2024. godine organizovala lažne međunarodne sastanke pod izgovorom kupovine kompanija i luksuznih nekretnina - saopštili su nadležni.

Cilj je bio, kako se sumnja, da falsifikovanim novcem kupe zlatne poluge.

Uhapšeni su 36-godišnji Srbin u Belgiji, dok je drugi 37-godišnji Srbin priveden u Švedskoj, a Šveđanki (38) su lisice na ruke stavljene u nemačkoj pokrajini Severna Rajna.

Kako je saopštilo Javno tužilaštvo u Drezdenu, pretpostavlja se da je ova tročlana grupa bila deo šire kriminalne mreže, za kojima se i dalje traga.