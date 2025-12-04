UHAPŠENI SRBI I ŠVEĐANKA U VELIKOJ MEĐUNARODNOJ AKCIJI! Razbijen lanac finansijskih prevara u Evropi, oštećeni bogataši širom starog kontinenta!
U velikoj međunarodnoj policijskoj operaciji, sprovedenoj u saradnji više evropskih službi, uhapšeni su dvojica Srba i jedna Šveđanka zbog sumnje da su učestvovali u lancu finansijskih prevara koji je, prema navodima istražitelja, oštetio bogate prodavce i investitore širom Evrope.
- Sumnja se da je ova kriminalna grupa od decembra 2024. godine organizovala lažne međunarodne sastanke pod izgovorom kupovine kompanija i luksuznih nekretnina - saopštili su nadležni.
Cilj je bio, kako se sumnja, da falsifikovanim novcem kupe zlatne poluge.
Uhapšeni su 36-godišnji Srbin u Belgiji, dok je drugi 37-godišnji Srbin priveden u Švedskoj, a Šveđanki (38) su lisice na ruke stavljene u nemačkoj pokrajini Severna Rajna.
Kako je saopštilo Javno tužilaštvo u Drezdenu, pretpostavlja se da je ova tročlana grupa bila deo šire kriminalne mreže, za kojima se i dalje traga.
Istraga je u toku, a u akciji učestvuju i vlasti u Italiji, Belgiji i Švedskoj.